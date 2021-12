Triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Lộc Sơn

(LĐ online) - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp. Số ca mắc Covid-19 không chỉ tăng cao trong cộng đồng, mà còn xâm nhiễm vào Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động để kịp thời phát hiện bóc tách các ca nhiễm Covid-19 đảm bảo an toàn phòng chống dịch và ổn định sản xuất, kinh doanh

Trong 3 ngày (từ 27 đến 29/12), Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc liên tiếp nghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 đang lao động, làm việc tại Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam đóng tại Khu công nghiệp Lộc Sơn. Theo số liệu thống kê cho thấy, đến hiện tại, có tổng cộng 52 trường hợp đang lao động, làm việc tại Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam mắc Covid-19 thông qua lấy mẫu xét nghiệm nhanh và được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR. Trong đó, 23 trường hợp ngụ tại huyện Bảo Lâm, 14 trường hợp là người Bảo Lộc và 15 trường hợp ngụ tại huyện Di Linh.

Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam hiện có 1.366 lao động chủ yếu là người dân các địa phương như Bảo Lộc, Bảo Lâm và Di Linh. Số lao động tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 toàn Công ty là 1.230, chiếm tỷ lệ hơn 90%. Số còn lại đã tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp khi dịch bệnh xâm nhiễm vào Khu công nghiệp Lộc Sơn, Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công ty May mặc First Team Việt Nam triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, ngành y tế TP Bảo Lộc đã phối hợp với ngành y tế các huyện Bảo Lâm, Di Linh tiến hành truy vết các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh đang làm việc tại Công ty First Team Việt Nam để triển khai các biện pháp xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định; tiến hành truy vết, xác minh các trường hợp F0 đã tiếp xúc với người lao động tại các công ty, doanh nghiệp khác trong Khu công nghiệp Lộc Sơn; đồng thời, phối hợp với Công ty tiến hành xác minh lý do các lao động đang nghỉ làm những ngày gần đây để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Cùng với ngành y tế, thì các công ty, doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, đặc biệt là First Team Việt Nam đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, như thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong giờ làm việc; kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho người lao động; lắp đặt vách ngăn bên trong nhà xưởng, nhà ăn của công ty; chia nhỏ các ca ăn trưa để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch; phun khử khuẩn nhà xưởng theo định kỳ 3 tuần/lần. Cùng với đó, các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm nhanh theo định kỳ cho người lao động để kịp thời phát hiện bóc tách F0 đảm bảo công tác phòng chống dịch và ổn định sản xuất, kinh doanh.

Trong ngày 30/12, TP Bảo Lộc có 71 ca mắc Covid-19 được Sở Y tế Lâm Đồng công bố; trong đó, có 60 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện trong cộng đồng. Đến hiện tại, TP Bảo Lộc còn lại 4 vùng xanh là Lộc Phát, Lộc Tiến, Lộc Thanh và Đại Lào; các Phường 1, Phường 2, Lộc Sơn, Lộc Nga, Đam B’ri và phường B’Lao là vùng vàng. Riêng xã Lộc Châu đã chuyển thành vùng cam (vùng nguy cơ cao) do liên tục xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhiều ngày qua.

HẢI ĐƯỜNG