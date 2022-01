Bảo Lâm: 6 xã, thị trấn chuyển qua dạy học trực tuyến từ ngày 21/1

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Bảo Lâm đã thống nhất phương án cho học sinh chuyển qua học trực tuyến tại các xã, thị trấn vùng cam từ ngày 21/1 để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ngày 20/1, UBND huyện Bảo Lâm có công văn thống nhất phương án dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ 21/1 theo đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Theo công văn này, huyện Bảo Lâm đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp khi toàn huyện có 6 xã, thị trấn vùng cam, 6 xã vùng vàng và 2 xã vùng xanh. Cùng với đó, về cơ bản các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức xong việc kiểm tra học kỳ 1. Theo thống kê, hiện nay, học sinh từ đủ 12 tuổi trở lên trên trên địa bàn huyện đã cơ bản tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt 99%.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, UBND huyện Bảo Lâm quyết định từ ngày 21/1 chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến đối với tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 6 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Lộc Thắng và các xã Lộc An, Lộc Bắc, Lộc Nam, Lộc Thành, Lộc Tân cho đến khi có thông báo mới. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục mầm non tại 6 xã, thị trấn nói trên dừng đón trẻ đến trường từ 7 giờ ngày 21/1 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Bảo Lâm giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện cùng các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo công tác dạy học và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

KHÁNH PHÚC