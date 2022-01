Bảo Lộc, Bảo Lâm đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

(LĐ online) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, chiều 13/1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã tổ chức lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2022.

Lãnh đạo TP Bảo Lộc và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trao tặng quà chúc mừng các quân nhân

Tại TP Bảo Lộc, Đảng bộ, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức đón 95 quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại các đơn vị gồm: Học viện Lục quân Đà Lạt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Tại lễ tiếp đón, đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các quân nhân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian công tác rèn luyện, học tập tại các đơn vị đóng quân; đồng thời, gửi lời động viên chân thành tới các quân nhân sau khi trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để có những đóng góp tích cực cùng chung tay xây dựng Bảo Lộc ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, các quân nhân cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người lính để sớm ổn định cuộc sống, hăng say lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và xã hội. Dịp này, TP Bảo Lộc đã trao tặng quà trị giá 500 ngàn đồng/suất cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Còn tại huyện Bảo Lâm, Đảng bộ, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đón 99 quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Lữ đoàn Công binh 293 trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện ghi nhận những đóng góp tích cực của các quân nhân trong thời gian phục vụ quân đội, góp sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, động viên các quân nhân ngay sau khi trở về địa phương phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; tiếp tục giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người quân nhân, sớm ổn định cuộc sống, hăng say lao động sản xuất. Từ đó, gương mẫu tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp thu những ý kiến của lãnh đạo và Hội đồng Nghĩa vụ TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự hứa nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, sẵn sàng tham gia huấn luyện để trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

KHÁNH PHÚC – ĐỨC TÚ