Bộ Y tế đề nghị các địa phương tạo thuận lợi cho người dân về quê dịp Tết Nguyên đán

Ngày 22/1, Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.707 ca nhiễm mới, trong đó 49 ca nhập cảnh và 15.658 ca ghi nhận trong nước tại 61 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.986 ca trong cộng đồng.

Xét nghiệm Covid-19.

Trong ngày cũng ghi nhận thêm hai ca mắc Covid-19 với biến thể Omicron tại Hà Nội, như vậy đến nay Việt Nam ghi nhận 135 ca mắc Covid-19 do biến thể này tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Long An, Quảng Ninh. Ngày 22/1 cả nước có 3.512 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và 153 trường hợp tử vong; trong số những người đang điều trị có 4.680 trường hợp nặng phải thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao HFNC, thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn và can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO).

Ngày 22/1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Bộ Y tế nêu rõ, hiện nay, tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao, vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

(Theo nhandan.com.vn)