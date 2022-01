Công ty Nhôm Lâm Đồng đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác an toàn – môi trường năm 2021

(LĐ online) - Sáng 5/1/2022, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn - môi trường năm 2021; triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021 là năm đặc biệt, với những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch Covid - 19, nhưng tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đồng tâm, hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống dịch Covid - 19, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ) - môi trường luôn được đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Theo đó, đơn vị đã xây dựng bộ máy an toàn - môi trường với 7 thành viên. Trong đó, Phó Giám đốc phụ trách an toàn VSLĐ là Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Công đoàn Công ty là Phó Chủ tịch Hội đồng; thành lập Phòng an toàn - môi trường với 8 thành viên; bộ phận y tế 4 thành viên và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, với 78 người tham gia.

Ông Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Với mục tiêu “thượng tôn pháp luật” đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn chỉ đạo các bộ phận cập nhật các văn bản pháp luật và của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trong lĩnh vực an toàn VSLĐ để áp dụng và điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tế sản xuất của đơn vị. Công ty đã đánh giá, nhận diện bổ sung các nguy cơ, rủi ro trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng các biện pháp phòng ngừa; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia; duy trì và phát huy công cụ quản lý trực quan 5S đảm bảo đi vào nề nếp tạo môi trường làm việc gọn gàng, sạch sẽ trong nhà máy, phân xưởng; thường xuyên kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật, với gần 490 thiết bị được kiểm tra. Trong năm, Công ty tiến hành bảo dưỡng, vệ sinh trên gần 40.000 mét đường ống dẫn khí, dẫn hơi các loại trong nhà máy. Nhờ vậy, công tác an toàn VSLĐ và môi trường luôn được đảm bảo góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi kết hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Trong năm, Công ty Nhôm Lâm Đông không để xảy ra sự cố môi trường nào. Công tác quản lý an toàn VSLĐ - môi trường tại đơn vị luôn được các ngành chức năng từ địa phương đến Trung ương đánh giá cao. Đặc biệt, mô hình “Nhà máy công viên” được triển khai đồng bộ, hiệu quả đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng cao theo hướng xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Công ty đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động bằng việc thuê đơn vị đủ năng lực để khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thực hiện việc quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật. Từ đó, có sự đánh giá và chi trả mức bồi dưỡng cho người lao động, với tổng chi phí hơn 3,8 tỷ đồng. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Công ty đã triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống dịch; trang bị đồ bảo hộ, các thiết bị y tế đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Công ty còn thường xuyên quan tâm, triển khai diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, chú trọng duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị sẵn sàng cho các phương án có thể xảy ra. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ các chính sách, chế độ ưu đãi đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Trao thưởng cho các tập thể xuất sắc thực hiện tốt công tác an toàn VSLĐ - môi trường

Việc đảm bảo công tác an toàn VSLĐ - môi trường đã góp phần tích cực để Công ty Nhôm Lâm Đồng thực hiện thắng lới các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2021. Cụ thể, sản lượng alumin quy đổi đạt 726.500 tấn, bằng 111% kế hoạch đề ra; sản lượng alumin sau nung đạt 655.000 tấn, bằng 107,4% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt hơn 2.710 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch. Qua đó, mang lại nguồn lợi nhuận 95 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 305 tỷ đồng. Từ đó, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động đạt 16,9 triệu đồng/người/tháng.

KHÁNH PHÚC