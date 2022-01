Cụm thi đua 1 - LLVT tỉnh Lâm Đồng ký kết giao ước thi đua năm 2022

(LĐ online) - Chiều 20/1; tại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP. Bảo Lộc (đơn vị làm Cụm trưởng), các đơn vị thi đua trong Cụm (Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Tham dự hội nghị có Đại tá Lê Anh Vương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo các Ban CHQS huyện trong Cụm thi đua.

Các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua

Năm 2021, Đảng ủy - Ban CHQS các huyện, thành phố trong Cụm thi đua luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Có nhiều biện pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, luôn đổi mới tác phong lãnh đạo, phương pháp công tác, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, gắn với công tác giáo dục quản lý đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của các cấp. 100% cán bộ, chiến sĩ trong Cụm có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm, các đơn vị trong Cụm đã kết nạp được 83 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ của Cụm đạt 1,3 %. Phối hợp chặt chẽ với các đảng ủy xã, phường, thị trấn trong xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cơ sở vững mạnh, duy trì 71 chi bộ quân sự hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Chủ động thực hiện tốt các phong trào “LLVT chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức trao cờ thi đua đến các đơn vị

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm thường xuyên đổi mới, sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xử ly các tình huống, không để các thế lực thù địch lợi dụng tạo điểm nóng. Tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tham gia các phong trào thi đua, thể dục thể thao quốc phòng, hội thi báo cáo viên giỏi, các cuộc thi viết và đạt được nhiều giải thưởng. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định như: đột phá nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT huyện, thành phố vững mạnh toàn diện; đột phá nâng cao công tác huấn luyện chiến đấu; đột phá nâng cao công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn…

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, các đơn vị trong Cụm đã thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch trên địa bàn Quân khu 7 và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch cứu dân trong LLVT tỉnh”. Kết quả các đơn vị đã vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quyên góp ủng hộ được hơn 794 triệu đồng; 4,5 tấn gạo; hơn 45 tấn rau, củ, quả; 12 tấn nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Với những thành tích trên, trong năm 2021, các đơn vị trong Cụm có 159 tập thể và 348 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng trong các phong trào thi đua.

Năm 2022, các đơn vị trong Cụm đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với nội dung gắn với tư tưởng xuyên suốt là: “Giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt, sáng tạo, thi đua quyết thắng”. Thực hiện tốt chủ đề thi đua quyết thắng của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và Hội đồng thi đua - khen thưởng LLVT tỉnh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022: “Đoàn kết - Mẫu mực - Kỷ cương - Linh hoạt -Sáng tạo - Quyết thắng”.

ĐỨC TÚ – KHÁNH PHÚC