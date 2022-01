Cựu chiến binh Phạm Văn Biên trên mặt trận phát triển kinh tế

Rời quân ngũ, về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Phạm Văn Biên (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) lại tích cực tham gia trên mặt trận mới - phát triển kinh tế, chống đói nghèo.

Cựu chiến binh Phạm Văn Biên nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tháng 5/1971, đang học lớp 8 ở quê nhà Nam Định, chàng trai trẻ Phạm Văn Biên lên đường nhập ngũ. Trải qua thời gian huấn luyện bộ binh, kỹ chiến thuật tại Sư đoàn 320B đóng chân trên địa phận tỉnh Hòa Bình, tân binh Phạm Văn Biên viết đơn tình nguyện đi B, vào chiến trường Quân khu 5, tham gia chiến đấu tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Trong một trận đánh địch đi càn ở Hoài Nhơn (Bình Định), anh lính trẻ Phạm Văn Biên đã bị thương. Sau đó, ông Biên phục viên về Nam Định lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1995, ông cùng gia đình vào Lâm Đồng lập nghiệp tại xã Lộc An.

“Thời điểm ấy, nơi đây núi đồi trập trùng, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn, cả mùa mưa lẫn mùa nắng. Có những lúc gia đình tôi phải đi làm thuê, làm mướn ở Lâm Hà, Đức Trọng. Sau nhiều năm làm lụng vất vả, cộng với số tiền dành dụm, tích cóp, vừa khai hoang, phục hóa vừa mua thêm đất, gia đình tôi có 10 ha đất sản xuất tại Đà Loan (huyện Đức Trọng) để phát triển kinh tế gia đình”, ông Biên chia sẻ.

Với ý chí kiên cường đã được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, ông không ngừng nỗ lực vươn lên, chiến thắng bệnh tật và nghèo đói. “Tôi luôn xác định: Thương binh tàn nhưng không phế, nên không quản ngại khó khăn, hăng say lao động, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Từ những thứ do bàn tay mình làm ra, tôi đem chia đều cho 5 người con khi chúng đã trưởng thành để có vốn mà làm ăn, sinh cơ lập nghiệp. Bản thân tôi chỉ giữ lại hơn 1 ha đất tại xã Lộc An để trồng cà phê, chè và trồng xen bơ, chanh, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm”, ông Biên cho biết. Từ diện tích đất này, năm 2020, ông thu 2 tấn chanh, hơn 7 tấn bơ, bán được 350 triệu đồng. Ngoài ra, ông Biên còn thu về 456 triệu đồng từ tiền bán heo, gà, vịt, ngan, ngỗng. Chưa kể, số tiền ông thu nhập từ cà phê. Tổng thu nhập của gia đình ông Biên trong năm 2020 trên 846 triệu đồng.

“Ông Biên là một cựu chiến binh tiêu biểu, không chỉ giỏi trong làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, còn rất nhiệt tình với các hoạt động của hội, gương mẫu trong lối sống, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Từ mô hình kinh tế của mình, ông Biên đã tạo điều kiện cho 12 lao động thường xuyên và 4 lao động thời vụ. Những việc làm của ông Biên đã và đang góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo của địa phương”, ông Trần Ngọc Biên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm, nhận xét.

Theo Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm Trần Ngọc Biên, nhờ chăm chỉ lao động, ông Biên đã từng bước vươn lên, vượt qua khó khăn, rồi trở nên giàu có. Khi cuộc sống ổn định, con cái trưởng thành, có của ăn của để, ông Biên tích cực tham gia và có nhiều đóng góp thiết thực cho các hoạt động tại địa phương. Ông Biên thực sự là tấm gương mẫu mực, bản lĩnh và giàu chất lính của Bộ đội Cụ Hồ.

TRỊNH CHU