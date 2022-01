Đà Lạt kín phòng dịp Tết Nguyên đán 2022

(LĐ online) - Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Đà Lạt có 35.000 phòng khách sạn và homestay và đến nay, các khách sạn có sao đều đã kín khách từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng (âm lịch).

Trong dịp tết, đa số khách sạn, điểm lưu trú bán phòng theo đợt thay vì theo ngày như những ngày thường, mỗi đợt khoảng 3 ngày. Ghi nhận từ UBND TP Đà Lạt, giá phòng tại Đà Lạt dịp tết năm nay tăng khoảng từ 20 tới 30%.

Theo ghi nhận chiều tối 29 tháng Chạp, lượng du khách khắp nơi bắt đầu đổ về Đà Lạt nghỉ tết. Tuy nhiên, các cung đường chính trong thành phố vẫn khá thông thoáng, dự kiến từ ngày mùng 2 tết, lượng khách sẽ đến Đà Lạt tấp nập hơn. Bên cạnh đó, hầu hết du khách lên Đà Lạt nghỉ tết sớm đi bằng phương tiện cá nhân theo nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Du khách lên Đà Lạt nghỉ Tết Nguyên đán chụp ảnh lưu niệm bên những cây hoa anh đào bắt đầu nở tại đường Trần Hưng Đạo chiều nay.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, toàn bộ nhân sự cho ngành du lịch, lữ hành, khách sạn tại Lâm Đồng với 13.500 người đều đã được tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19. Với việc tiêm đủ liều vắc xin, áp dụng nghiêm quy tắc 5K như hiện nay thì TP Đà Lạt là địa bàn du lịch an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay từ 20 tháng Chạp, các khu điểm du lịch lớn tại Đà Lạt đã hoàn tất quy trình đón khách có áp dụng 5K; đồng thời, thiết lập kết nối thông tin với các đơn vị có chức năng phòng chống dịch để hỗ trợ khi cần.

Tuy nhiên, do dịp Tết Nguyên đán năm nay là một mùa du lịch đặc biệt, ngành du lịch vừa đón khách, vừa kiểm soát dịch. Do đó, việc đi lại, ăn ở sẽ khó khăn hơn so với những năm trước nên du khách đến Đà Lạt cần có kế hoạch từ trước dù là đi theo đoàn hay đi cá nhân. Việc này không chỉ thuận tiện cho du khách về chỗ ăn, ở mà còn thuận lợi cho đơn vị tiếp đón thực hiện đầy đủ các quy tắc kiểm soát dịch.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng trước đó đã có văn bản gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu các khách sạn, cơ sở lưu trú khuyến cáo du khách tự test Covid-19 hoặc hỗ trợ du khách làm test nhanh. Nếu du khách dương tính thì liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để hướng dẫn xử lý. Tinh thần chung là vận động du khách tự nguyện tham gia để cùng thành phố kiểm soát dịch trong giai đoạn cao điểm đợt du lịch Tết Nguyên đán 2022.