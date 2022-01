Đạ Tẻh: Chức sắc tại các cơ sở tôn giáo đến thăm, chúc Tết các đơn vị

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các tổ chức cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đang đóng chân trên địa bàn huyện.

Chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Dịp này, đại diện chức sắc cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh.

Tại đây, đại diện chức sắc các tôn giáo đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh đạt được trong năm 2021, đặc biệt trong việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, các đơn vị đã tăng cường và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại các hành vi chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, các vị chức sắc cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đơn vị đối với các hoạt động của các tổ chức cơ sở tôn giáo trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục là cầu nối giữa tôn giáo với chính quyền địa phương.

Chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện.

Đại diện lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh cảm ơn các tổ chức tôn giáo đã đến thăm, chúc Tết đơn vị; đánh giá cao những kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở tôn giáo trong thời gian qua, nhất là việc toàn thể tín đồ của tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vận động, đóng góp các chương trình an sinh - xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời mong muốn thời gian tới các vị chức sắc, bà con giáo dân, tăng ni, phật tử trong toàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, với phương châm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các hoạt động xã hội và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo.

THÂN THU HIỀN