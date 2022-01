Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2021

Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV có 15 chi bộ trực thuộc, với tổng số 327 đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác từ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đến điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả.

Đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng trao giấy khen cho 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đứng trước những khó khăn chung do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã xác định mục tiêu, đề ra nhiều giải pháp ứng phó với đại dịch, thích ứng linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, chăm lo tốt chế độ phúc lợi, thu nhập ngày càng cao cho người lao động và có trách nhiệm với địa phương, cộng đồng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ Công ty đã triển khai hiệu quả trên các mặt công tác như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể… Đặc biệt, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác nhân sự; Đảng bộ Công ty luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả công tác của tổ chức cơ sở đảng, chuyên môn, đoàn thể và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về thực hiện các quy chế, quy định có liên quan đến đánh giá, nhận xét tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo định kỳ. Trong năm 2021, Đảng bộ Công ty đã xét kết nạp 28 đảng viên, đạt 104% so với kế hoạch. Kết quả xếp loại mức chất lượng: 8 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 58 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 250 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2021, công tác chỉ đạo chuyên môn, triển khai nhiều giải pháp quản trị doanh nghiệp, mang lại hiệu quả cao, duy trì ổn định. Sản xuất alumin quy đổi 726.500 tấn, đạt 111,8% kế hoạch và tăng 2,7% so với năm 2020. Doanh thu 2.710,8 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước 305,3 tỷ đồng, đạt 115,5% kế hoạch. Lợi nhuận 95 tỷ đồng, đạt 341,7% kế hoạch, bằng 112,3% thực hiện năm 2020. Thu nhập bình quân năm 2021 đạt 16,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 110,5% so với thu nhập năm 2020. Đặc biệt, dấu ấn là chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp được thực hiện quyết liệt, bài bản, định hướng có chiều sâu, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Song song đó, công tác an sinh xã hội và các chế độ phúc lợi cho người lao động cũng được Công ty đặc biệt quan tâm. Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh phức tạp, Công ty không tổ chức hoạt động tham quan nghỉ mát mà chi hỗ trợ cho người lao động để tự túc an sinh tại chỗ. Ngoài ra, Công ty còn tiến hành các đợt tặng quà cho người lao động nhân các dịp lễ kỷ niệm, các ngày lễ trong năm. Công ty cũng dành sự quan tâm và chi phí nhiều hơn cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xóa đói giảm nghèo, kiến thiết cơ sở hạ tầng và các hoạt động tài trợ khác cho cộng đồng, địa phương với giá trị trên 2,7 tỷ đồng, nhằm tạo mối quan hệ hài hòa với cộng đồng và có trách nhiệm với địa phương.

Năm 2022, Đảng bộ Công ty tiếp tục chỉ đạo hoàn thành mục tiêu kép trong phòng, chống dịch và sản xuất, kinh doanh. Sản xuất alumin quy đổi 650.000 tấn; tiếp tục đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp, thúc đẩy sáng tạo và tối ưu hóa mọi mặt để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, xây dựng cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về mọi mặt, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.

ĐÔNG ANH