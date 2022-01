Di Linh tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện lần thứ VIII

(LĐ online) - Chiều 20/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Di Linh đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Huyện đoàn Di Linh chọn tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo Đoàn khối Lực lượng vũ trang - Hành chính sự nghiệp - Doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Về dự Đại hội có lãnh đạo Huyện đoàn Di Linh, Công an huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh cùng 53 đại biểu là đoàn viên Chi đoàn trực thuộc Đoàn Công an huyện.

Đoàn Chủ tịch chủ tọa Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Di Linh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an huyện Di Linh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Công an huyện đã thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra. Bên cạnh đó, Đoàn Công an huyện Di Linh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong CAND, địa phương như: Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Tuổi trẻ Di Linh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn được Đoàn quan tâm. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn Công an huyện đã chủ động ban hành 56 chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ CAND gắn với các chủ đề hàng năm như: Tuổi trẻ Công an Di Linh xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân; tuổi trẻ Công an Di Linh quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tuổi trẻ Công an Di Linh xung kích, tình nguyện, thi đua lập công trên trận tuyến bảo đảm an ninh trật tự và tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; Tuổi trẻ Công an Di Linh xung kích xây dựng kỷ cương, điều lệnh, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xung kích trong cải cách hành chính với 3 trách nhiệm, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp… Các công trình, phần việc thanh niên cũng được thực hiện đa dạng gắn liền với nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đoàn viên thanh niên, được đoàn viên trong toàn đơn vị hưởng ứng nhiệt tình.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an huyện trong đảm nhận việc mới, việc khó, việc đòi hỏi sức trẻ của đơn vị, BCH Đoàn Công an huyện đã chủ động phát động nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn từng lực lượng; đăng ký thực hiện 9 công trình, 28 phần việc thanh niên, điển hình là công trình giao lộ văn minh an toàn; thắp sáng đường quê; vọng gác thanh niên Công an Di Linh làm theo lời Bác; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học… Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh; tổ chức 1.744 lượt đoàn viên tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân COVID-19… Qua đó đã phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an Di Linh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Ngoài ra, Ban chấp hành Đoàn Công an huyện phối hợp các chi bộ quản lý tốt đảng viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ sinh hoạt đoàn; công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên cũng được chú trọng, trong nhiệm kỳ qua Đoàn Công an huyện đã giới thiệu cho Đảng bộ, các chi bộ xem xét kết nạp 16 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Qua đó tạo khí thế sôi nổi cho đoàn viên phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt, tạo động lực quan trọng, thúc đẩy đoàn viên vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thị Đào Loan - Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Di Linh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Bí thư Huyện Đoàn Di Linh Lê Thị Đào Loan đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tuổi trẻ Công an huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị thời gian tới. Để triển khai đạt kết quả cao nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong nhiệm kỳ tới phải tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, ý thức vì Nhân dân phục vụ; đẩy mạnh tính sáng tạo và thực chất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào và chương trình do Đoàn Thanh niên phát động, trong đó tập trung phát huy tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên trong các phong trào thi đua, thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của từng đoàn viên. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện nội dung Đoàn tham gia xây dựng Đảng, qua đó hàng năm giới thiệu có chất lượng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tăng cường tham mưu, phối hợp trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Với tinh thần "Đoàn kết - xung kích - sáng tạo - phát triển" Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 ủy viên; Đại biểu Lê Đình Trung được Đại hội bầu trực tiếp giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Di Linh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Di Linh đã tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2017-2022.

NDONG BRỪM