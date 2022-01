Đơn vị quân đội nhiều năm liền tiêu biểu

Trong các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban CHQS huyện Di Linh là một trong những đơn vị tiêu biểu. Việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao là cơ sở để Ban CHQS huyện Di Linh trở thành đơn vị tiêu biểu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh khi 3 năm liên tục được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Ban CHQS huyện Di Linh là một trong 2 đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nhận được cờ thi đua năm 2021 của UBND tỉnh.

• ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN CÙNG ĐỊA PHƯƠNG

Ban CHQS huyện Di Linh là bộ phận quan trọng, đồng hành, đóng góp cùng sự ổn định và phát triển của địa phương. Thiếu tá Trần Thanh Minh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Di Linh cho biết: Thời gian qua, Ban CHQS huyện Di Linh luôn thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị về quân sự, LLVT huyện Di Linh góp mặt, đồng hành trong đời sống người dân qua công tác dân vận.

Hơn 100 km đường liên thôn được tu sửa, chương trình “Thắp sáng đường quê” được thực hiện, tổ chức láng sân bê tông xi măng cho 45 hộ dân với tổng kinh phí 723 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí xây 10 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là 280 triệu đồng, tặng trên 100 suất quà cho gia đình người già neo đơn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 50 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” là 60 triệu đồng và “Nhà đồng đội” 70 triệu đồng... đều in đậm dấu ấn của những người lính. Đặc biệt, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), dấu ấn ấy càng được in đậm. Đơn cử như tại Bảo Thuận - xã vùng sâu của huyện với trên 93% dân số là đồng bào DTTS, anh Bùi Trung - Trưởng Ban CHQS xã cho biết: Với sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao từ Ban CHQS huyện, nhiệm vụ quốc phòng địa phương nói chung được đảm bảo. Trong đó, nổi bật việc Ban CHQS xã đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã chỉ đạo tổ chức chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân của xã theo đúng quy định, đảm bảo an toàn. Đặc biệt, việc Ban CHQS xã làm công tác dân vận tại thôn Kala Krọt với các hoạt động: Dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương, trồng đường hoa... đã góp phần tạo môi trường sống sạch, đẹp và nâng cao nhận thức của bà con; đồng thời càng làm tình quân - dân thêm gắn bó sâu đậm.

Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ nhằm xây dựng lực lượng tại chỗ vững mạnh

• ĐI QUA NĂM 2021 NHIỀU THÀNH TỰU

2021 là năm nhiều khó khăn chung cho xã hội và đối với các đơn vị quân đội khó khăn càng tăng lên với những mệnh lệnh đột xuất nhằm chống dịch, giúp dân, đặt sức khỏe Nhân dân lên trên hết. Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Di Linh Thiếu tá Trần Thanh Minh khẳng định, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, Ban CHQS huyện Di Linh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đi qua năm 2021 khó khăn với nhiều thành tựu.

Cụ thể, trong năm, Ban CHQS huyện đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Di Linh ban hành Chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2021 phù hợp thực tiễn, đảm bảo hiệu quả. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương hiệu quả.

Việc xây dựng lực lượng được Ban CHQS huyện chú trọng thực hiện. Đến nay, lực lượng dự bị động viên biên chế vào các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu; lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,21% so với dân số toàn huyện. Đảng ủy Quân sự huyện cũng thường xuyên phối hợp với đảng ủy các xã, thị trấn về công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang ở cơ sở. Phối hợp kết nạp đạt và vượt chỉ tiêu đảng viên mà tỉnh giao. Xây dựng tỷ lệ đảng viên trong các lực lượng đều vượt chỉ tiêu. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 25,32%, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 14,49%.

Việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. Tỉ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 2,3%. Số lượng đảng viên đi liền với chất lượng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Hiện Ban CHQS huyện cũng đã tham mưu cho địa phương tổ chức phúc tra thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.

Ban CHQS huyện Di Linh tập trung thực hiện nâng cao chất lượng huấn luyện trong LLVT huyện với phương châm: "Cơ bản, thiết thực, vững chắc". Kết quả huấn luyện các đối tượng có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 78% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị. Tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng.

Nhằm bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ của LLVT, trong năm 2021, Ban CHQS huyện đã thu từ làm kinh tế trên 1,2 tỷ đồng; thu tăng gia quanh bếp, quanh vườn đưa vào bếp ăn 12.000 đồng/người/ngày, có nguồn kinh phí tặng quà nhân các dịp lễ, tết cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt phong trào xây dựng, quản lý doanh trại chính quy “xanh - sạch - đẹp” của đơn vị và đã trích từ Quỹ phúc lợi đầu tư với số tiền 197 triệu đồng. Đồng thời, tham mưu cho địa phương hỗ trợ 2,4 tỷ đồng trong xây dựng doanh trại. Chủ động tạo nguồn lực để chăm lo, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn và nâng cao đời sống cho bộ đội.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ quân sự và đảm bảo tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị; trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra căng thẳng, Ban CHQS huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch trong người dân. Vận động người dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19, quyên góp ủng hộ được hơn 42 triệu đồng và gần 5 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các vùng dịch nặng.

Trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương của Ban CHQS huyện Di Linh, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban CHQS huyện Di Linh trong năm 2021. Sau năm 2019 vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, năm 2020 xuất sắc nhận cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, năm 2021 này, Ban CHQS huyện Di Linh tiếp tục được UBND tỉnh tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2021.

Đi qua năm 2021 đầy gian khó, Ban CHQS huyện Di Linh vẫn luôn tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác phòng, chống dịch bệnh. Những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được đặt ra để sẵn sàng cho năm 2022 nhiều thách thức.

NGỌC NGÀ