Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngành xây dựng tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 13/1/2022, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng ở tỉnh Lâm Đồng. Ông Lê Quang Trung – Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện một số sở ngành và các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tổ chức trước yêu cầu thực tiễn hiện nay, công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng của địa phương phải thể hiện, đáp ứng được nhiều yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm thông báo bức tranh tổng thể ngành xây dựng năm 2022 và trao đổi, giải đáp các thắc mắc, tiếp thu ý của doanh nghiệp để cùng phối hợp, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, góp phần thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong năm 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng với nhiều cố gắng, nỗ lực ngành Xây dựng Lâm Đồng được ghi nhận là đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tất cả các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch. Ba nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm chỉ đạo, điều hành và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, như: tiến độ lập quy hoạch được đẩy nhanh so với năm 2020, số vi phạm trật tự xây dựng về sai phép, không phép giảm 10,09% so với năm 2020, chỉ số cải cách hành chính cũng tăng so với năm 2020.

Ông Lê Quang Trung – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát biểu trao đổi tại hội nghị

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý nhà nước, Sở Xây dựng năm qua cũng được đánh giá là có những hoạt động tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cũng như công tác tư vấn thiết kế, lập đồ án quy hoạch,… Đặc biệt, công tác cải cách hành chính là mục tiêu trọng tâm ngành xác định phải nỗ lực thực hiện để hướng tới hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phát triển cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, ngành đã tập trung thực hiện đảm bảo về thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan không quá 63 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, bao gồm: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng. Ngành xây dựng chủ động bám sát các quy định pháp luật, tình hình thực tế của cơ quan và các TTHC mới để tiếp tục cập nhật, đổi mới quy trình tiếp nhận, xử lý cũng như thực hiện lồng ghép một số TTHC liên quan đến công tác cấp phép xây dựng để cắt giảm thời gian.

Đại diện công ty Kiến trúc Lâm Đồng trao đổi ý kiến tại hội nghị

Trao đổi tại hội nghị, một số doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng của tỉnh cho rằng, thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn nhưng đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của Sở Xây dựng.

Đại diện Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị tỉnh quan tâm cân đối giữa quy hoạch khoáng sản với nhu cầu về vật liệu xây dựng để cân bằng thị trường vật liệu

Tuy nhiên, tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng nêu 8 nội dung họ còn gặp khó khăn liên quan đến công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của các doanh nghiệp; công tác cấp chứng chỉ hành nghề dân dụng; chính sách đảm bảo sự công bằng trong lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát;… Đơn vị khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng cũng có kiến nghị Sở Xây dựng quan tâm đến việc dự báo thống kê kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng trên dịa bàn tỉnh để có ý kiến đề xuất tỉnh lập kế hoạch cấp phép cho các đơn vị khai thác khoáng sản phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng kiến nghị Sở Đồng hành và chia sẻ trước những khó khăn của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát

Trên tinh thần cởi mở, nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng của tỉnh hoạt động tốt nhất trên địa bàn tỉnh, ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Xây dựng và đại diện một số sở, ngành; các phòng chuyên môn của Sở tham dự hội nghị cũng đã trao đổi và làm rõ một số nội dung, các kiến nghị của các doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho biết, hiện Sở có quy trình nội bộ về quá trình thẩm định hồ sơ với tinh thần là quản chặt các phòng nghiệp vụ để các đầu mối không gây khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Ông cũng cam kết, sau hội nghị sẽ chấn chỉnh những vấn đề tồn tại mà đại diện các doanh nghiệp nêu tại hội nghị, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn của sở tiếp thu các nội dung trao đổi, kiến nghị trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động đạt kết quả tốt nhất. Ông cũng cam kết, trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp xây dựng, Sở Xây dựng sẽ có kế hoạch làm việc, trao đổi với các sở ngành liên quan, với các phòng ban của các địa phương để kiến nghị, trao đổi và chấn chỉnh, khắc phục những nội dung mà một số địa phương thực hiện còn chưa đúng với quy định mà doanh nghiệp nêu.

NGUYỄN NGHĨA