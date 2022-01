(LĐ online) - Trong 2 ngày 10 - 11/1, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Cát Tiên để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương thăm mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại xã Gia Viễn

Tiếp đón và làm việc với Đoàn có đồng chí Dương Hùng Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và một số cơ quan, đơn vị của huyện.

Theo UBND huyện Cát Tiên, sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (2011 – 2020), đến nay diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện Cát Tiên đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; hạ tầng cơ sở phục vụ tốt cho cuộc sống sinh hoạt, sản xuất ngày càng đáp ứng nhu cầu phát triển…

Sau 10 năm, huyện Cát Tiên đã xây dựng được 361 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài cứng hóa là gần 244 km, tăng gần 60% so với năm 2011. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 55,2 triệu đồng/người, tăng hơn 38 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,8%; có 34/37 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ hơn 91%; trong đó, có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với đó, hệ thống chính trị từ cấp xã đến cấp huyện được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, 100% cán bộ và công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Kết quả, đến năm 2020, huyện Cát Tiên có đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường và huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Cùng với kiểm tra hồ sơ, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương cũng đi kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cát Tiên tại xã Gia Viễn, xã Đức Phổ; kiểm tra bãi xử lý rác thải của huyện tại dốc Đá Mài; kiểm tra cơ sở vật chất, công tác dạy và học tại một số trường học. Đồng thời, Đoàn cũng đến thăm hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Liên hiệp hợp tác xã Lúa gạo Cát Tiên; thăm một số tuyến đường hoa và một số mô hình sản xuất của nông dân.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng Đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cát Tiên đã đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ ra quyết định công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

