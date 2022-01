Liên Nghĩa thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng đô thị văn minh

Thị trấn Liên Nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Đức Trọng, với trên 60 ngàn nhân khẩu. Trong những năm qua, Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng đô thị văn minh, vận động xây dựng đô thị kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cán bộ, hội viên, đoàn viên - thanh niên và Nhân dân trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Năm 2021, vượt qua mọi khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, Đảng ủy, chính quyền thị trấn Liên Nghĩa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt. Cụ thể về kinh tế: Tiếp tục tăng trưởng, 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất tăng 7% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch giao; thực hiện quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; trồng xen cây lâm nghiệp đạt 137% kế hoạch huyện giao.

Song song với đó, địa phương còn tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Phối hợp tổ chức truy vết kịp thời các đối tượng tiếp xúc gần F0, F1, F2; theo dõi, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà; điều trị tại nhà theo quy định. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân trở lại bình thường mới.

Đặc biệt, lãnh đạo thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh, hướng tới xây dựng đô thị kiểu mẫu. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, đề ra các giải pháp khả thi của chính quyền, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, được sự đồng thuận của Nhân dân, đến cuối năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã công nhận thêm 2 khu dân cư kiểu mẫu, nâng tổng số khu dân cư kiểu mẫu trong toàn thị trấn lên 4 tổ dân phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện công nhận thêm 13 khu dân cư tiêu biểu, nâng tổng số khu dân cư tiêu biểu lên 19 tổ dân phố.

Đối với các tiêu chí đô thị văn minh, khu dân cư văn hóa hay khu dân cư tiêu biểu, kiểu mẫu, ngoài các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, dân cư, đời sống, thu nhập của người dân..., vấn đề khó khăn, nan giải đặt ra là việc đảm bảo vệ sinh môi trường, nước thải, rác thải trong các khu dân cư. Để khắc phục những khó khăn này, trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư vốn của Nhà nước, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp một phần vốn đối ứng để thi công mương thoát nước dọc các con đường, đến nay, những khu vực nóng về hệ thống thoát nước thải đã cơ bản được đầu tư xây dựng; một số khu vực khác thị trấn đã đề xuất UBND huyện bố trí vốn đầu tư xây dựng trong thời gian tới. Về rác thải, Đảng ủy, UBND thị trấn cũng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong công tác thu gom rác thải, thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, xây dựng một số mô hình, gương điển hình như: “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường không rác”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Phân loại rác thải ngay tại nguồn”...

Mặt khác, xác định là địa bàn trọng yếu về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của huyện, Đảng ủy thị trấn đã thường xuyên chỉ đạo Chi bộ Công an thị trấn xây dựng và triển khai chương trình công tác phù hợp yêu cầu thực tiễn, trong đó, tập trung công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, lực lượng công an đã phối hợp tốt với các lực lượng khác, đảm bảo tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy thị trấn sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng đó, tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, tín dụng đen, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, năng động, sáng tạo, quyết liệt, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19...

NHẬT MINH