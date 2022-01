Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong công tác dân tộc, tôn giáo

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng năm mới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Nguyệt Thu

Lâm Đồng là tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên có dân số hơn 1,3 triệu người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 25,72%. Trên địa bàn tỉnh có 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận và đang hoạt động với số lượng tín đồ các tôn giáo chiếm khoảng 65% dân số của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan, xác định công tác dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về “Tăng cường, vận động đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách, pháp luật liên quan về dân tộc, tôn giáo nói riêng cho đội ngũ cán bộ MTTQ, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương. Thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo, vận động chức sắc, tín đồ, đồng bào DTTS tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Thu gom rau ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19

Đặc biệt, trong 2 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Trong đợt thi đua cao điểm “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2021, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã quyên góp, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ủng hộ trên 12.000 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, tiền và tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 565 khu dân cư tiêu biểu và 214 khu dân cư kiểu mẫu; trong đó, có nhiều khu dân cư có đông đồng bào DTTS và đồng bào các tôn giáo; trên 1.000 mô hình tự quản ở khu dân cư trên các lĩnh vực, có nhiều mô hình về “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động ký kết và triển khai thực hiện các chương trình phối hợp về công tác dân tộc với Ban Dân tộc tỉnh, về công tác tôn giáo với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan. Tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt, làm việc định kỳ với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo; thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu các tôn giáo nhân các ngày lễ trọng và các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn... Đồng thời, thường xuyên phối hợp nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và các già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS; kịp thời phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, nhất là những vấn đề có liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong tỉnh. Qua đó, vận động, tập hợp, phát huy tốt vai trò già làng, nhân sĩ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu gương mẫu, vận động gia đình, dòng họ, buôn, làng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội tại địa phương.

VIỆT HÙNG