Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Xuân Thọ

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy, UBND xã, công tác vận động và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Xuân Thọ, thành phố Ðà Lạt được triển khai thực hiện nghiêm túc, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xã Xuân Thọ (Đà Lạt) nằm trên trục Quốc lộ 20, cách trung tâm thành phố 12 km về phía Đông, có tổng diện tích tự nhiên 6.266,22 ha, dân số hiện nay là 1.854 hộ, với 7.641 nhân khẩu. Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Thọ luôn xác định, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) phải dựa vào sức mạnh của quần chúng để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Phong trào Toàn dân BVANTQ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, Công an là lực lượng nòng cốt tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền đề ra nghị quyết, kế hoạch về xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ. Đảng ủy, UBND xã Xuân Thọ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ. Chỉ tính riêng trong năm 2021, trên địa bàn xã Xuân Thọ đã có 11 đợt tuyên truyền tập trung về phong trào Toàn dân BVANTQ được tổ chức với sự tham dự của gần 700 lượt người dân; tổ chức phát động phong trào Toàn dân BVANTQ tại 6 thôn trên địa bàn với 655 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể tại xã Xuân Thọ cũng đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 184 đoàn viên, thanh niên, 111 hội viên phụ nữ; tổ chức 6 buổi tuyên truyền 4 dự án luật cho 6 thôn với 315 hộ gia đình tham gia; 1 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em cho 532 thành viên của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ; phát 1.600 tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm; 975 tài liệu phòng cháy chữa cháy; 1.650 tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin chính xác để điều tra, xác minh làm rõ và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong năm vừa qua, từ nguồn tin báo của Nhân dân, lực lượng Công an xã Xuân Thọ đã phối hợp, điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản 50 triệu đồng; bắt 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và trồng cây cần sa, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6,5 triệu đồng; lập hồ sơ đưa vào giáo dục xã, phường 4 đối tượng và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với 2 đối tượng; bắt quả tang 2 vụ đánh bạc với 9 đối tượng, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an thành phố Đà Lạt khởi tố 5 đối tượng. Hiện nay, Công an xã Xuân Thọ cũng đang quản lý 5 mô hình tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng; 5 mô hình thôn không có tội phạm; xây dựng 6 đội phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn các thôn; củng cố kiện toàn 3 tổ tự quản về an ninh trật tự với 35 thành viên; 6 tổ tự quản bảo vệ vùng xanh, 31 tổ COVID cộng đồng với 85 thành viên… Các lực lượng chức năng xã Xuân Thọ cũng đã vận động Nhân dân lắp đặt được 43 camera an ninh, trị giá trên 300 triệu đồng.

Đồng chí Ngô Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Các mô hình phòng, chống tội phạm luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, kiện toàn đi vào hoạt động thực sự có hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào phong trào Toàn dân BVANTQ và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, góp phần ổn định tình hình, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, vừa qua Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thọ là 1 trong 3 tập thể đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2021.

