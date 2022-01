Tết Sum vầy 2022: Xuân ấm B'Lao

(LĐ online) - Giữa nắng xuân B’Lao xanh thẳm, những cán bộ công nhân viên, người lao động tham dự một ngày Tết sum vầy đầy ấn tượng. Một chương trình thường niên, chăm lo cho người lao động mỗi dịp tết đến xuân về đã được tổ chức hết sức giản dị, gọn gàng, mang dấu ấn rõ nét mùa dịch covid-19.

Tặng quà cho người lao động công ty May mặc First Team Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng

Ông Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, tết Sum vầy là hoạt động hàng năm hướng tới người lao động, chia vui sẻ buồn, góp chút niềm vui để người lao động đón Tết cổ truyền thêm vui, thêm ý nghĩa. Năm nay, tết Sum vầy mang cái tên rất ý nghĩa “Xuân Bình An”- bình an cho người lao động, bình an cho mỗi gia đình và bình an cho tất cả mọi người.

Để hướng tới ngày tết Sum vầy 2022, các cơ quan liên quan đã “khởi động” nhiều hoạt động. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ đạo về việc triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" cũng như chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức “Tết sum vầy Nhâm Dần – 2022” nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND thành phố Bảo Lộc tổ chức chương trình Tết Sum vầy Nhâm Dần - 2022. Những phần học bổng cho học sinh, con em các gia đình công nhân, người lao động vượt khó học giỏi được chuẩn bị. Những món quà được chuẩn bị cẩn thận, gửi gắm đầy tình cảm đến với các gia đình công nhân, người lao động.

Ông Phạm Văn Được chia sẻ, nhân dịp tết sum vầy 2022, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của 17 doanh nghiệp bằng tiền và quà tết, trị giá 386 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp như Công ty CP Bia SG-Lâm Đồng, Công ty TNHH Merkava Việt Nam, Công ty Thủy điện Đồng Nai, Công ty TNHH Nai Vàng... đã tích cực ủng hộ các hoạt động hỗ trợ người lao động.

Để thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên công đoàn làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh và BQL các khu Công nghiệp tỉnh trao tổng số 1.350 suất quà, trong đó có 650 suất trị giá 500 ngàn đồng và 700 suất trị giá 300 ngàn đồng. Chị Ka Huệ, công nhân Công ty may mặc TNHH May Mặc First Team Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, đại diện người lao động nhận quà cho biết, chị rất vui và cảm động khi được nhân quà của tổ chức công đoàn và BQL các Khu công nghiệp. Các phần quà còn lại sẽ được trao tận tay người lao động tại các doanh nghiệp, như lời chúc một mùa Xuân bình an tới gia đình.

Ngoài ra, 55 xuất học bổng trong đó 40 xuất trị giá 500 ngàn đồng/xuất và 15 xuất trị giá 1 triệu đồng/ xuất được tặng cho 55 em học sinh các trường học quanh địa bàn. Đây là các em học sinh, sinh viên con em các gia đình công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi, đạt thành tích trong rèn luyện và học tập. Ngoài quà tặng tới người lao động, học bổng cho học sinh, còn 50 phần quà được gửi tặng tới người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mang chút niềm vui Xuân đến với những người thiệt thòi.

Một tết Sum vầy giản dị, đơn sơ mà nặng tình, như lời tri ân, lời cảm ơn đến với đội ngũ người lao động trong những ngày Xuân đang đến rất gần.

DIỆP QUỲNH