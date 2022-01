''Tết sum vầy - Xuân bình an'' đến với hội viên, phụ nữ nghèo

(LĐ online) - Hàng trăm phần quà trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chi nhánh Lâm Đồng được trao tận tay cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn đã mang đến một cái Tết đầm ấm, đầy yêu thương cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”.

Chúng tôi gọi chuyến xe của Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lâm Đồng xuất phát từ Đà Lạt vào tờ mờ sáng 26/1 đi trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Lâm Hà là “chuyến xe yêu thương”. Bởi nó không chỉ chở những món quà vật chất mà còn đong đầy tình cảm, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cùng tham dự chương trình có đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Lâm Hà. Đoàn đã trao 200 phần quà, trị giá 500.000 đồng/phần cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn tại Cụm thị trấn Đinh Văn và Cụm xã Tân Thanh.

Là trụ cột chính trong gia đình khi chồng ốm đau bệnh tật, con còn nhỏ dại, hàng ngày chị Nguyễn Thị Thảo - hội viên Hội LHPN thị trấn Đinh Văn làm công việc chăm sóc người già cho một gia đình để có thu nhập trang trải cuộc sống. Cảm động khi được nhận phần quà này, chị Thảo chia sẻ: “Tôi rất vui và xúc động khi có mặt ở chương trình này và nhận phần quà đầy yêu thương. Cảm ơn các cơ quan, đoàn thể đã quan tâm, chia sẻ với chị em phụ nữ khó khăn để đón Tết ấm áp. Đó là nguồn động viên để chị em chúng tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Hội LHPN huyện Lâm Hà trao Thư cảm ơn cho Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lâm Đồng.

Còn bà K’Nội - xã Tân Thanh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà hiện đang cưu mang đứa cháu trai mới lên 7 vì cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước cuộc sống khó khăn của hai bà cháu, Hội LHPN xã Tân Thanh đã nhận đỡ đầu cháu để người bà già yếu yên tâm. Cầm món quà trên tay, nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ bừng lên niềm vui: “Vậy là bà cháu tôi có Tết rồi!”.

Là đơn vị phối hợp với Hội LHPN tỉnh trao tặng những phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lâm Đồng cho hay: “Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì Agribank Lâm Đồng cũng luôn quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội. Trong đó gồm tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ khó khăn… Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Agribank Lâm Đồng đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, đóng góp hơn 2,5 tấn gạo vào “máy ATM” của chương trình “Siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ cho bà con nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt… Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Agribank Lâm Đồng đã trao tặng 800 phần quà cho hội viên phụ nữ và hội viên nông dân nghèo tại 4 huyện: Lâm Hà, Đam Rông, Đơn Dương và Lạc Dương. Qua đó, chúng tôi mong muốn những hoàn cảnh khó khăn sẽ đón Tết sum vầy - Xuân bình an với nhiều may mắn”.

Đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo Cụm thị trấn Đinh Văn.

Thực hiện hướng dẫn liên ngành về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tính đến nay, tổng dư nợ vốn Ngân hàng NN&PTNT Lâm Đồng qua các tổ tiết kiệm vay vốn của các cấp Hội LHPN trong tỉnh gần 400 tỷ đồng với hơn 2.000 hộ vay thuộc 91 tổ tại 5 huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đam Rông.

Theo bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: “Hiện nay, các cấp, các ngành đang rất quan tâm, chăm lo cho đời sống người dân nhân dịp Tết đến Xuân về. Trong đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Lâm Đồng cũng hỗ trợ, sẻ chia với hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn bằng cả vật chất và tinh thần với mong muốn cán bộ, hội viên, phụ nữ có cái Tết đầm ấm, yêu thương để các chị có động lực vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động Hội”.

Xuân đang đến rất gần, trong tiết trời, trên những cành đào khoe sắc thắm và cả trong lòng người bởi sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương…