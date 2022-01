Thắt chặt phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho người dân khi vui chơi, mua sắm

(LĐ online) - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cũng là thời điểm nhu cầu đi lại, mua sắm, vui chơi của người dân tăng cao. Chính vì vậy, an toàn phòng dịch là một trong những yếu tố được người dân đặt lên hàng đầu khi lựa chọn nơi mua sắm, giải trí cùng gia đình. Chính vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu phục vụ tết, các trung tâm thương mại cũng chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh nhằm mang đến môi trường dịch vụ an toàn cho khách hàng.

Siêu thị Go! Đà Lạt phân luồng lối đi ra, vào; đồng thời, thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn và khai báo y tế cho khách hàng trước khi vào mua sắm

Ghi nhận tại Siêu thị Go! Đà Lạt, những ngày này, không khí mua sắm tết vô cùng nhộn nhịp, lượng người dân đến đây để tham quan, mua sắm tăng đột biến, gấp 3 lần so với ngày thường. Siêu thị vẫn luôn duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch cho nhân viên và khách hàng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ông Trần Như Hùng Tấn - Giám đốc Siêu thị Go! Đà Lạt cho biết: Lượng khách hàng đến với Siêu thị trong những ngày qua tăng đều qua từng tuần. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp tết 2022, Siêu thị đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn hàng, tăng cường lượng hàng tết lên từ 20 – 25% so với tết 2021. Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 để đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho khách hàng.

Đơn cử, tại ngay lối cửa vào bên trong, siêu thị đã tiến hành phân luồng các lối đi ra, vào riêng biệt, có đánh dấu khoảng cách 2 m để người dân thực hiện. Khách hàng được các nhân viên tiến hành đo thân nhiệt, quét mã QR khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trung tâm mua sắm. Ngoài ra, các khu vực và vật dụng có nhiều người tiếp xúc như như xe đẩy, giỏ hàng, tay nắm cầu thang, nút thang máy… thường xuyên được nhân viên vệ sinh, sát khuẩn. Nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đều đeo khẩu trang và được trang bị găng tay, kính chắn giọt bắn cá nhân, lắp tấm che giọt bắn ở quầy thu ngân…

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo - Khách hàng ở Phường 9, TP Đà Lạt chia sẻ: Cứ mỗi dịp tết đến thì Siêu thị Go! Đà Lạt luôn được gia đình chị lựa chọn là nơi mua sắm cũng như vui chơi. Ở đây có không gian rộng rãi, sạch sẽ và thoáng khí. Hơn nữa, Siêu thị cũng thực hiện áp dụng các biện pháp phòng dịch và hướng dẫn khách hàng tuân thủ đầy đủ, nên gia đình tôi rất yên tâm khi đi mua sắm, vui chơi trong dịp Tết.

Khách hàng khi đi mua sắm rất chú trọng thực hiện các quy định về 5K phòng chống dịch Covid-19

Trong khi đó, tại các khu phức hợp vui chơi, giải trí tại Siêu thị Go! Đà Lạt như: Rạp chiếu phim Cinestar Đà Lạt, khu vui chơi Bowling, khu ăn uống Món ngon Đà Lạt… công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được tăng cường ở mức cao nhất. Đơn cử như tại rạp chiếu phim Cinestar Đà Lạt, rạp chiếu phim chỉ bán một nửa số ghế trong phòng, thực hiện giãn cách tại quầy vé, yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay để đảm bảo an toàn…

Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết: Những ngày tết đang cận kề, nhu cầu mua sắm tại các chợ và các trung tâm thương mại của người dân càng tăng cao, điều này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Do đó, bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tết, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản về việc tăng cường siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố, nhằm mang đến môi trường mua sắm, vui chơi an toàn cho khách hàng.

Theo đó, đối với các chợ trên địa bàn TP Đà Lạt, các Ban Quản lý chợ phải bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Những trường hợp không mang khẩu trang, nhân viên sẽ nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang theo đúng quy định thì mới cho vào bên trong chợ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giãn cách khi tham gia mua sắm.

Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi phải tăng cường vệ sinh bằng dung dịchsát khuẩn, khử trùng toàn bộ các bề mặt tiếp xúc tại khu vực công cộng như: Tay vịn thang cuốn, tay nắm cửa sảnh, nhà vệ sinh, nút bấm thang máy…; thường xuyên kiểm tra thân nhiệt toàn bộ nhân viên, khách hàng trước khi vào siêu thị, trung tâm thương mại. Thực hiện nghiêm Thông điệp 5K + vắc xin theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, tổ chức cung ứng lượng hàng hóa thiết yếu phù hợp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khi có yêu cầu cung cấp lương thực thực phẩm tại các khu vực phong tỏa cách ly y tế. Đồng thời, chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và của thành phố về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch tại đơn vị.

