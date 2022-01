Tổng đài của Bộ Công an vừa khai trương, hơn 9.000 cuộc gọi hỏi về căn cước công dân

Ngay trong buổi sáng khai trương (6/1), phòng Tổng đài hỗ trợ căn cước công dân và quản lý dân cư đã nhận và giải quyết hơn 9.000 cuộc gọi của người dân, chủ yếu về căn cước công dân.

Ngày 6/1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã chính thức khai trương Phòng Tổng đài hỗ trợ căn cước công dân và quản lý dân cư. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng suốt hơn 1 năm vừa qua của hơn 60.000 cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở, gần 11.000 xã, phường, thị trấn toàn quốc. Cho đến nay, các đơn vị chức năng đã thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp Thẻ căn cước công dân, trong đó, đã thực hiện in và trả hơn 52 triệu thẻ cho công dân...

Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Ảnh: Trọng Phú)

Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2021 vừa qua, Bộ Công an đã tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân và lễ công bố vận hành chính thức hoạt động của 2 hệ thống từ ngày 1/7/2021. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân.

"Trong điều kiện cách mạng 4.0 đang phát triển như hiện nay, việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là một xu thế tất yếu. Vì vậy, việc hoàn thành, đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã đánh dấu một mốc son quan trọng mới trong phát triển Chính phủ điện tử" - Thượng tá Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, đây là hệ thống nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, hiện thực hóa việc quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành, tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cắt băng khai trương phòng Tổng đài hỗ trợ căn cước công dân và quản lý dân cư. (Ảnh: Trọng Phú)

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải đáp khó khăn, vướng mắc nhanh chóng cho công dân trong việc cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã báo cáo, đề xuất và đã được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý thành lập Tổng đài hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho công dân bên cạnh các kênh mạng xã hội từ Trung ương xuống địa phương (Zalo, Fanpage Facebook, Email).

Theo đó, hệ thống tổng đài (Call Center) sẽ tiếp nhận và giải đáp phản ánh của người dân tại Trung ương qua số điện thoại chính thức là 1900 0368. Với năng lực 20 máy tính cho tổng đài viên, 20 máy tính cho cán bộ nghiệp vụ thực hiện tra cứu, hệ thống hoạt động từ 7h30' đến 17h30' hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu sẽ đem lại một kênh tương tác chính thống, hiệu quả giữa người dân và lực lượng Công an nhân dân.

Chỉ trong buổi sáng khai trương (6/1), Tổng đài đã nhận và giải quyết hơn 9.000 cuộc gọi của công dân, chủ yếu liên quan đến vấn đề làm căn cước công dân.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử, triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thì việc đưa hệ thống tổng đài Call Center ngày càng trở nên cần thiết và phát huy hiệu quả trong thực tiễn./.

(Theo VOV.VN)