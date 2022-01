(LĐ online) - Chiều 12/01, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hội nghị nhà trọ và quản lý sinh viên ngoại trú với sự tham gia của Hiệu trưởng, TS. Lê Minh Chiến; đại diện lãnh các khoa, phòng chuyên môn và các giảng viên chủ nhiệm lớp; đại diện Phòng PA03 (Công an tỉnh Lâm Đồng), Công an thành phố Đà Lạt, Công an Phường 2, Phường 8 cùng một số chủ cơ sở kinh doanh lưu trú…

Hội nghị nhằm đánh giá công tác phối hợp giữa nhà trường với ngành công an, chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú năm 2021. Theo đó, chỉ ra những mặt ưu điểm, những tồn tại để tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn trong năm 2022. Đặc biệt, theo dự kiến, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Trường Đại học Đà Lạt sẽ đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, đối với sinh viên 2 khóa 44 và 45, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, chưa đến trường học tập trực tiếp, sẽ có nhiều bỡ ngỡ với nơi ở mới.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham gia thảo luận thiết thực từ các đơn vị của Trường Đại học Đà Lạt, đại diện các đơn vị công an, các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú. Hội nghị thống nhất cao về mặt nhận thức cũng như hành động trong công tác quản lý sinh viên nói chung và sinh viên ngoại trú nói riêng của Trường Đại học Đà Lạt cũng như các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đó là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên học tập tốt; đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong sinh viên về pháp luật; giảm giá nhà trọ cho sinh viên ngoại trú; đảm bảo tốt nhất về công tác phòng dịch Covid-19…

Để thực hiện hiệu quả những nội dung trên, thời gian tới, vấn đề tương tác thông tin hai chiều cần tiếp tục thường xuyên, hiệu quả hơn giữa các bộ phận chức năng của Trường Đại học Đà Lạt, giữa nhà trường với ngành công an, nhà trường và chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú…

Theo lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, hiện nay, Trường có trên 10.000 sinh viên, thuộc 14 khoa đào tạo, biên chế thành 112 lớp theo ngành học. Trong đó, số sinh viên nội trú ký túc xá của Trường là 548 sinh viên; trong đó, có 20 sinh viên Lào. Số sinh viên còn lại phần lớn ở ngoại trú trên 12 phường, xã của thành phố Đà Lạt, tập trung đông nhất là Phường 2 và Phường 8.

M.ĐẠO