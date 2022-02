Cát Tiên: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

(LĐ online) - Ngày 10/2, UBND huyện Cát Tiên đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Năm 2021, phong trào thi đua yêu nước của huyện Cát Tiên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huyện Cát Tiên cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên, cổ vũ, thúc đẩy các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân vươn lên phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao năm 2022, huyện Cát Tiên đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm với 6 giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện tốt.

Trong đó, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội như: Tổng giá trị sản xuất GO (theo giá so sánh 2010) tăng 7,5 - 8%; thu nhập bình quân đầu người từ 58,6 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 43,45 tỷ đồng, tăng 22,7% so với kế hoạch năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới (giai đoạn 2022 - 2025) giảm 2%, trong đó tỷ lệ nghèo đồng bảo dân tộc thiểu số giảm 4,08%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%, giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,3%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 11%; duy trì 95% gia đình văn hóa, 96% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; duy trì 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 10 bác sỹ/vạn dân, số giường bệnh/vạn dân đạt 19,5 giường bệnh; duy trì 31/34 trường học đạt chuẩn quốc gia, duy trì 02/31 trường đạt chuẩn mức độ 2; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 94%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 72%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 99%; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 64,26%; duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Quảng Ngãi), duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; quốc phòng - an ninh giữ vững và ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có ý nghĩa thiết thực, đại diện các khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2022.

Dịp này, có 1 cá nhân được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú của Chủ tịch nước; 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu khác của UBND tỉnh và UBND huyện Cát Tiên cho các tập thể và cá nhân.

HOÀNG SA