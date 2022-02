Chăm lo ''Tết đặc biệt'' cho người nghèo

Năm 2021, mặc dù trong khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với tinh thần “chăm lo cái Tết tốt nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn” được ăn Tết an vui, ấm áp; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dành rất nhiều tình cảm, trách nhiệm, huy động xã hội hóa chăm lo cho một cái Tết đặc biệt. Qua đó, không để ai bị thiếu đói trong dịp Tết đến, xuân về, đồng hành chia sẻ cùng người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: Tiếp tục phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với chính quyền và các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên tổ chức vận động, thăm, tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để vui xuân, đón Tết. Thông qua hoạt động thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp với các tầng lớp Nhân dân; động viên Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu để người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tinh thần vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Những ngày giáp Tết, các đoàn công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, tỉnh, huyện, thành phố đã kịp thời tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết đến Nhân dân. Quan tâm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khó khăn đột xuất. Trong đó, ưu tiên những hộ nghèo, hộ khó khăn thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng; hộ khó khăn do có người bị bệnh hiểm nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh... Cùng đó là việc quan tâm đến công nhân lao động nghèo; thanh niên, học sinh, sinh viên nghèo; đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh; người mù, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo; cựu thanh niên xung phong, cựu chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày có hoàn cảnh khó khăn; gia đình nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin khó khăn...

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã chủ động trích từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh để tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho tất cả hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 với tổng cộng 24.552 suất, trị giá trên 9 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ quà Tết cho toàn bộ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự quyết tâm, chăm lo tốt nhất cái Tết đặc biệt trong điều kiện còn khó khăn. Các đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 12 huyện, thành phố suất với tổng cộng 360 suất, trị giá 360 triệu đồng. MTTQ tỉnh cũng phân bổ cho 6 tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đơn vị, trường học để tặng quà Tết cho đoàn viên, hội viên nghèo; công nhân lao động nghèo, học sinh nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với 1.000 suất, trị giá 500 ngàn đồng/suất. Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng với 123 suất, trị giá 123 triệu đồng.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các em sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Đà Lạt có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không về nước, ở lại đón Tết với 25 suất, trị giá 25 triệu đồng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn kịp thời phân bổ 350 suất quà Tết từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và kinh phí vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương để đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các huyện, thành phố trị giá 420 triệu đồng; kịp thời phân bổ 1.000 suất quà Tết do đồng chí Phan Đình Trạc vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 1 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng kịp thời đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trích Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trên 4,6 tỷ đồng hỗ trợ đợt 1 cho 2.313 Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phân bổ 100 tấn gạo do Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hộ khó khăn có người thân mắc COVID-19... tại các huyện: Đức Trọng, Lạc Dương, Cát Tiên, Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Di Linh và đoàn viên, hội viên nghèo, người yếu thế khó khăn thuộc Hội Người mù, Hội Người khuyết tật tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trị giá 1 tỷ đồng...

Bên cạnh việc chăm lo, hỗ trợ Tết cho người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã trích kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan để thăm, tặng quà 4 tổ chức và 153 cá nhân tiêu biểu gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các tổ chức và chức sắc tiêu biểu các tôn giáo; người có uy tín tiêu biểu trong dân tộc thiểu số... với tổng kinh phí 97 triệu đồng.

Có thể nói, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã khép lại với một không khí ấm áp, an vui, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân.

NGUYỆT THU