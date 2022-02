Đà Lạt: Một năm nỗ lực của toàn hệ thống chính trị

Với quyết tâm chính trị cao nhất, năm 2021, Thành ủy Đà Lạt đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo thành phố luôn kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thành ủy đã chủ động làm tốt công tác xây dựng Đảng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng chỉ đạo; Ban Chỉ đạo 35 thành phố, các cấp ủy Đảng, lực lượng chức năng chủ động đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, vạch rõ các luận điệu xuyên tạc, kích động, xúi giục, gây rối của các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan chính trị, phần tử cơ hội, tăng cường nắm bắt, xử lý thông tin. Qua đó, đã phát hiện 18 vụ chia sẻ, đăng tải thông tin, tài liệu trên mạng xã hội (trong đó có 10 vụ liên quan đến COVID-19); lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ với số tiền 50 triệu đồng; 2 vụ chuyển Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt 20 triệu đồng; 2 vụ chuyển Công an tỉnh phạt 10 triệu đồng; 8 vụ răn đe, giáo dục. Mặc khác, tập trung định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự an tâm, đồng thuận về nhận thức và hành động trong Đảng và trong xã hội, không để xảy ra những vấn đề phức tạp về tư tưởng, chính trị; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu... Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; sự nỗ lực, phấn đấu, thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ; vai trò giám sát của HĐND; giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; sự quản lý, điều hành chặt chẽ của chính quyền các cấp đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/ThU ngày 7/12/2020 của Thành uỷ ngay từ đầu năm và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương để thực hiện.

Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ: Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của thành phố, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt hàng đầu và được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt: xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử; kịp thời, chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; kinh tế - xã hội của thành phố duy trì ổn định và tăng trưởng dương, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2021, kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Bí thư Thành ủy cho biết thêm: Cũng với các nhiệm vụ trên, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thành phố chi trả gần 70 tỷ đồng cho gần 40.000 đối tượng, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 bao phủ trên 99% người dân từ 12 tuổi trở lên, triển khai tiêm vắc xin mũi ba khoảng 50%. Với thế mạnh về du lịch, dịch vụ chiếm tỉ trọng 65,18% trong cơ cấu kinh tế, thành phố chịu sự tác động nặng nề của 2 đợt dịch COVID-19 và đã thực hiện chính sách miễn giảm, giãn thuế cho các hộ kinh doanh trong quý III, IV/2021, nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế thành phố duy trì được tốc độ tăng trưởng dương tăng 5,8%; thu ngân sách đạt 97,7% kế hoạch. Cùng với việc triển khai tốt các giải pháp kích cầu du lịch, khuyến nông, khuyến công, quan tâm phát triển du lịch chất lượng cao, thành phố còn định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với tình hình dịch bệnh; tiếp tục củng cố, phát triển kinh tế tập thể, thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư với hơn 660 tỷ đồng, diện mạo đô thị khởi sắc rõ rệt; tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý bảo vệ rừng, số vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ...

Dấu ấn trong năm 2021 còn được biết đến, đó là Đà Lạt vừa được vinh dự nhận giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN. Thành phố đã triển khai có kết quả Đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh và được nhận 2 giải thưởng Thành phố thông minh do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức. Tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, năm 2021, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,75% tăng 0,04% so với năm 2020, đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 thì hầu hết các thủ tục hành chính đều giải quyết qua mạng. Về văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, công tác giảm nghèo được quan tâm, công tác dân tộc, tôn giáo được tăng cường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nêu cao và quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận cao trong xã hội.

