Đầu năm mới du xuân đi lễ chùa cầu an, cầu may

(LĐ online) - Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, tại các ngôi chùa, tu viện trên địa bàn TP Bảo Lộc khá rộn ràng không khí người dân đi du xuân lễ chùa cầu an, cầu may cho một năm mới. Lượng người đi lễ chùa không quá đông đúc, chen lấn như những năm trước và công tác phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình được mọi người đề cao thực hiện nghiêm túc.

Các sư thầy chùa Phước Huệ (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) cử hành lễ cúng đầu năm để cầu mong một năm mới bình an

Tại chùa Phước Huệ (phường B’Lao) và Tu viện An Lạc (đường Hà Giang, phường Lộc Sơn)… ngay sau thời khắc Giao thừa đã có nhiều người, nhiều gia đình xuất hành đến chùa cầu an, cầu may trong năm mới. Đây là nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam được gìn giữ bao đời để cầu cho quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc, công việc may mắn, hanh thông trong năm mới.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm (65 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc), chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đến Tu viện An Lạc để lễ Phật đầu năm và cầu may mắn, bình an cho gia đình. Năm nay, dịch bệnh diễn biến phức tạm nên 2 người con trai của gia đình đang công tác tại Hà Nội và Quảng Ninh không thể về đón tết. Tôi đi chùa lễ Phật để cầu cho gia đình luôn sức khỏe, bình an và công việc may mắn. Cầu mong dịch bệnh Covid - 19 sẽ sớm được đẩy lùi để tất cả mỗi chúng ta đều được an vui”.

Còn ông Phạm Văn Hòa, ngụ tại phường B’Lao đến chùa Phước Huệ lễ chùa đầu năm tâm sự: “Cùng với việc cầu an, cầu may, cầu sức khỏe cho bản thân, gia đình trong năm mới Nhâm Dần, thì đi lễ chùa đầu năm còn giúp con người ta tĩnh tâm, quên đi những muộn phiền trong năm cũ để hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Vì thế, năm nào cũng vậy, cứ sau Giao thừa là tôi lại đi lễ chùa. Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp nên dù đi đâu, đặc biệt là những nơi du xuân tập trung đông người, mỗi người cần ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vì sức khỏe cộng đồng”.

Người dân đến các chùa, tu viện trên địa bàn TP Bảo Lộc thắp hương, khấn phật cầu an, cầu may cho năm mới Khung cảnh thanh tịnh, yên bình tại chùa Phước Huệ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã đón tiếp nhiều người dân đến lễ chùa cầu an, cầu may

HẢI ĐƯỜNG