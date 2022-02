Hiệu quả mô hình ''Cổng trường an toàn giao thông'' ở Trường Tiểu học Định An

(LĐ online) - Nhiều năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Mô hình này đã đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông.

Vào những ngày cao điểm như lễ, tết lưu lượng xe cộ qua lại đông, các thầy cô xung kích tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông tại Trường Tiểu học Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” do Trung ương Đoàn phát động nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức chấp hành luật lệ ATGT. Sau thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã phát huy tác dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trước cổng trường ; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, thanh niên.

“Cổng trường an toàn giao thông” được triển khai rộng khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, duy trì nề nếp với các nội dung như: Tổ chức đội thanh niên tình nguyện, các đội cờ đỏ tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm nhằm hướng dẫn giao thông tại cổng trường, tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, nhắc nhở học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông như: Đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định; không cầm ô khi điều khiển phương tiện...

Ghi nhận tại xã Hiệp An, trục đường chính của xã hướng lên thành phố Đà Lạt, nên lưu lượng xe qua lại rất đông. Trước đây, khu vực cổng Trường Tiểu học Định An, (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) thường xuyên xảy ra tình trạng chen lấn, lộn xộn, nhất là vào giờ tan học. Những năm qua, nhà trường đã triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, thành lập 1 đội cờ đỏ xung kích gồm 7-8 học sinh và giáo viên phụ trách. Hằng ngày, vào các giờ cao điểm, đội phân công người trực tại cổng trường làm nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn giao thông cho học sinh... Những tháng cao điểm như các dịp lễ, tết, lưu lượng xe cộ qua lại rất đông, các thầy cô trong chi đoàn đã tăng cường, hỗ trợ giúp học sinh qua đường nhằm tránh nguy hiểm. Nhờ đó, tình trạng chen lấn, lộn xộn được cải thiện đáng kể. Giáo viên, phụ huynh và học sinh đều cảm thấy phấn khởi, yên tâm mỗi ngày đến lớp.

Cô Doãn Thị Ánh Nguyệt, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Định An xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) cho biết: Mô hình cổng trường an toàn giao thông đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về trật tự ATGT, được các bậc phụ huynh đồng tình, ủng hộ. Tình trạng mất trật tự, ùn tắc giao thông giờ cao điểm đã được khắc phục, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định về trật tự ATGT trong giáo viên, học sinh, phụ huynh. Cùng với các phong trào khác, mô hình đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ý thức kỷ luật và thói quen tốt cho học sinh ngay từ khi còn nhỏ, tạo môi trường sư phạm an toàn, văn minh, thân thiện.

Câu chuyện ùn tắc giao thông ở các cổng trường mỗi giờ tan tầm không còn xa lạ, nhất là tại trung tâm thành phố, các thị trấn trên địa bàn tỉnh. Những hình ảnh phụ huynh đưa đón con đi học dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường, trước cổng trường, đi ngược chiều, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ách tắc cục bộ… thường xuyên xuất hiện. Mặc dù là vấn đề không mới, nhưng muốn khắc phục triệt để đòi hỏi phải có sự vào cuộc từ nhiều phía và cách làm sáng tạo.

Có mặt tại cổng Trường Tiểu học Định An sau giờ tan học, chúng tôi thấy được những nét đẹp văn hóa giao thông đang dần hiện hữu. Không còn hình ảnh chen lấn, dừng đỗ xe sai quy định, các bậc phụ huynh đưa, đón con em đã có ý thức trong việc tuân thủ các quy định về ANTT. Có thể nói, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, thói quen chấp hành pháp luật an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường, nhất là tại những trường học gần quốc lộ, tỉnh lộ.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” ở Trường Tiểu học Định An trở thành một nét đẹp văn hóa trong ý thức của phụ huynh, học sinh, nhất là ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông vì mình và vì cộng đồng. Mô hình góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường mỗi giờ tan học, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho các em học sinh.

BÌNH AN