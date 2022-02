Hội Cựu chiến binh thị trấn Đạ Tẻh tổ chức thành công đại hội lần thứ IX

(LĐ online) - Ngày 17/2, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đạ Tẻh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm và triển khai trong thời gian tới.

Tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2017 -2022

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Huyện ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn; Chủ tịch hội cựu chiến binh các xãcùng 50 đại biểu cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 545 hội viên cựu chiến binh trong toàn thị trấn.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn và Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đạ Th luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", chủ động triển khai nhiệm vụ một cách toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Hội Cựu chiến binh thị trấn đề ra.

Nhiệm kỳ 2017 -2022, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đạ Tẻh đã đạt và vượt chỉ tiêu nhất định, cụ thể: 100 % cán bộ, hội viên là đảng viên có bản đăng ký cá nhân và 100% chi hội có bản đăng ký tập thể về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết nạp hội viên mới 101/75. Đóng góp vào Quỹ xóa nhà tạm do Hội CCB tỉnh phát động được trên 53 triệu đồng, 100% cán bộ, hội viên hoàn thành các loại quỹ, các phong trào quyên góp, ủng hộ do nhà nước, địa phương quy định, với thời gian sớm nhất. Vận động thành lập 1 - 2 câu lạc bộ Cựu chiến binh giúp nhau sản xuất, kinh doanh giỏi để làm nòng cốt cho phong trào phát triển kinh tế của Hội, thành lập được Tổ hợp tác trồng cây ăn trái cây công nghiệp chi hội Tổ dân phố 4B…

Trong 5 năm, Hội đã phối hợp động viên, tạo điều kiện cho hội viên vay, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả và chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông cho hàng trăm lượt CCB, vận động CCB chuyển đổi ngành nghề, xóa bỏ vườn tạp, đẩy mạnh chăn nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm làm ra; khai thác quản lý, sử dụng có hiệu quả 10,8 tỉ đồng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội và gần 900 triệu đồng 899 triệu đồng quỹ nội bộ do hội viên tự nguyện đóng góp để giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 105 hội viên đang tuổi lao động…

Nhiệm kỳ qua, vào các ngày kỷ niệm 27/7 Hội Cựu chiến binh thị trấn đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho 40 hội viên là thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn như ốm đau dài ngày, bệnh hiểm nghèo với số tiền 12 triệu đồng. Phối hợp với UBND thị trấn tặng quà cho 14 hộ hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Kết hợp với các chi hội tổ chức mừng thọ cho 210 hội viên đủ 70, 75, 80, 85, 90...tuổi với tổng số tiền là trên 10 triệu đồng ; hỗ trợ xây 2 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 100 triệu đồng. Hiện, Hội CCB thị trấn có 7 hộ nghèo và 11/hộ cận nghèo, có 280 hộ CCB có mức sống khá, 206 hộ trung bình.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh thị trấn Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng đô thị văn minh và đời sống văn hoá ở khu dân cư như hiến 10.950m2 đất, đóng góp trên 150 triệu đồng và 1.550 ngày công lao động làm đường giao thông, xây dựng, sửa chữa hội trường tổ dân phố. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 77 thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền hơn 11 triệu đồng. Vận động ủng hộ Qũy phòng chống Covid -19 với số tiền trên 40 triệu đồng. Năm 2021 Hội Cựu chiến binh thị trấn thành lập mô hình Camera an ninh với 15 thành viên, vận động nhiều hộ dân có điều kiện về kinh tế lắp đặt camera an ninh, trong đó gắn thêm trên 30 mắt quay ra trục đường chính tại các Tổ dân phố 2B, 2C, 2D nhằm giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh thị trấn đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, có 4 cá nhân và 3 tập thể được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 30 cá nhân được Hội CCB huyện tặng giấy khen, UBND thị trấn Đạ Tẻh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân.

Tại Đại hội, Hội Cựu chiến binh thị trấn cũng đã đánh giá những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua và phong trào trong nhiệm kỳ qua. Với chủ đề Phát huy truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hội Cựu chiến binh thị trấn Đạ Tẻh vững mạnh toàn diện, Đại hội đã đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu 15 thành viên vào Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu 27 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết tham dự Đại hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đại biểu Ngô Mạnh Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến thị trấn Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, UBND thị trấn Đạ Tẻh đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2017 – 2022.

T.T.HIỀN