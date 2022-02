Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

(LĐ online) - Chiều 22/2, tại Đà Lạt, Sở Công Thương Lâm Đồng phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan cùng các địa phương tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam hướng đến mục tiêu “Người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung

Theo kế hoạch, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra vào tháng 3, tháng cao điểm hưởng ứng. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, khó lường nên không tổ chức lễ mít ting hưởng ứng, thay vào đó là các hoạt động diễu hành, treo băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu về Ngày Quyền của người tiêu dùng trên các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, tuyến đường chính, địa bàn tập trung đông dân cư.

Nội dung tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 sẽ tập trung vào các chủ đề như: Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới; tiêu dùng an toàn trên nền tảng trực tuyến; tiêu dùng an toàn để bảo vệ người thân, gia đình và xã hội; xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn; tiêu dùng thời kỳ số: đúng lúc và đúng chỗ… Cùng với đó, các đơn vị, ngành liên quan sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cấp phát tờ rơi, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hội nghị lần này cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương về việc triển khai Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong điều kiện phòng chống dịch và trạng thái bình thường mới nhằm góp phần thu hút sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng, từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng trở thành điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

LINH ĐAN