Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo từ các cuộc vận động

Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh... là nội dung trọng tâm xuyên suốt được toàn hệ thống MTTQ và các đoàn thể thực hiện thành công trong thời gian qua.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng

Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam các cấp đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng, nhân rộng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Kết quả, năm 2021, tỉnh đã công nhận, khen thưởng 85/213 khu dân cư đăng ký đạt khu dân cư kiểu mẫu (đạt 40%); MTTQ cấp huyện công nhận, khen thưởng 193/296 khu dân cư đăng ký đạt khu dân cư tiêu biểu (đạt 65,2%), đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 661 khu dân cư tiêu biểu và 214 khu dân cư kiểu mẫu. Các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; quản lý và bảo vệ rừng, bảo đảm an toàn thực phẩm, sản suất, phát triển kinh tế... tiếp tục được duy trì, phát triển.

Trên cơ sở sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Cuộc vận động, 3 năm (2018-2021) xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 07/4/2021 về “Lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025”; rà soát, sửa đổi nội dung, tiêu chí và hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, thẩm định, công nhận, biểu dương khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu.

MTTQ tỉnh và các địa phương, cơ sở đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện Lâm Hà, Cát Tiên và 16 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm quyền xem xét, công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn và xã nông thôn mới nâng cao.

MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực vận động, chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng.

Bà Đỗ Thị Quế Phương - Trưởng Ban Dân chủ phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết : Tính đến ngày 30/11/2021, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động trên 16,7 tỷ đồng (vượt 11,5% so với kế hoạch năm 2021), qua đó đã phân bổ, hỗ trợ xây dựng 336 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Một số tổ chức thành viên đã triển khai đạt nhiều kết quả thiết thực các hoạt động hỗ trợ vốn sản xuất, xây dựng, sửa chữa nhà ở... cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Năm 2021, Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận và giải ngân hơn 15,1 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân trong và ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cùng đó, MTTQ tỉnh đã hướng dẫn tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc lựa chọn, ưu tiên sử dụng hàng Việt. Phối hợp với ngành Công thương tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước”, tổ chức hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt, tiếp cận thị trường để cung ứng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; vận động Nhân dân trong tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong dịp Tết Nguyên đán, chia sẻ khó khăn của bà con nông dân trong đại dịch COVID-19...; tham gia xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tích cực tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo 389, vận động Nhân dân kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp lễ, Tết; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, MTTQ tỉnh đã kịp thời hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động để tuyên truyền, vận động hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tạo sản phẩm có năng suất, chất lượng, thương hiệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước.

MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phổ biến, nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, dịch vụ, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn, xem xét giới thiệu các công trình sáng tạo để Trung ương tuyển chọn, công bố “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2021.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với 14 tổ chức tôn giáo và các sở, ngành liên quan về tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông; về tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, dạy nghề và trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2020-2025.

Trong năm 2021, MTTQ tỉnh kịp thời xem xét, khen thưởng cho 199 tập thể, 213 cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân... Kịp thời đề xuất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 131 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh và tặng bằng khen cho 18 tập thể và 16 cá nhân; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho hàng chục tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử, công tác phòng, chống COVID-19, công tác Mặt trận. Tổ chức tuyên dương 100 Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; công nhận và khen thưởng cho 85 khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

NGUYỆT THU