Thời tiết đẹp, du khách tấp nập đổ về Bảo Lộc chơi xuân

(LĐ online) - Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, thời tiết tại TP Bảo Lộc mát mẻ, lý tưởng để người dân và du khách đi lễ chùa cầu an, cầu may và chơi xuân. Đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch địa phương trong năm mới 2022.

Người dân, du khách chơi xuân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19

Ghi nhận cho thấy, tại các ngôi chùa và tu viên có phong cảnh đẹp như Chùa Trà (phường Lộc Phát), Chùa Di Đà, Tu viện Bát Nhã (xã Đam B’ri)… bắt đầu từ ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán có rất đông người dân địa phương và du khách thập phương đến tham quan, lễ chùa cầu an, cầu may dịp đầu xuân năm mới. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 vì sức khỏe bản thân và gia đình, mọi người luôn ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…

Còn tại Khu du lịch thác Đam B’ri (TP Bảo Lộc), bắt đầu từ ngày Mùng 2 tết, người dân và du khách tập nập đổ về chơi xuân. Theo ông Lê Hữu Ngọc – Phó Giám đốc Khu du lịch thác Đam B’ri, từ Mùng 2 đến Mùng 4 tết, trung bình mỗi ngày khu du lịch đón từ 4.000 – 4.500 du khách đến tham quan du xuân. Các dịch vụ được khu du lịch chuẩn bị chu đáo nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân và du khách. Cùng với đó, Khu du lịch đã bố trí đội ngũ nhân viên hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Chùa Trà (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) có phong cảnh đẹp thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, lễ chùa dịp đầu năm mới Người dân và du khách đến thác Đam B’ri chơi xuân và ghi lại những khoảnh khắc cùng người thân, bạn bè

KHÁNH PHÚC