Tín hiệu vui cho du lịch Đà Lạt

(LĐ online) - Sau nhiều tháng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngành du lịch Lâm Đồng, đặc biệt là TP Đà Lạt đang có dấu hiệu hồi sinh trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022.

Du khách đông nghẹt tại Chợ đêm Đà Lạt tối Mùng 5 tết

Lượng du khách tới ngày Mùng 6 tết đã vượt kế hoạch dự kiến, các cơ sở du lịch, lưu trú, quán ăn, điểm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng… đều hoạt động ở mức 80 tới gần 100% công suất, trong khi công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp đón khách vui xuân cơ bản được đảm bảo, an toàn.

Tuy nhiên, mặt trái khó tránh khỏi từ việc du khách đổ lên Đà Lạt đông đúc đã khiến một số thời điểm, vấn đề về giao thông, lưu trú, dịch vụ ăn uống, vui chơi, nhất là tại khu vực trung tâm rơi vào tình trạng quá tải.

• DU KHÁCH DỰNG LỀU NGỦ ĐỂ TRẢI NGHIỆM CÁI LẠNH 13 ĐỘ C

Tối 5/2 tới rạng sáng 6/2 (Mùng 5 tới Mùng 6 tết), các con đường trung tâm thành phố, Quảng trường Lâm Viên, Chợ đêm Đà Lạt, hàng chục ngàn du khách đổ ra vui chơi, ăn uống tấp nập. Cảnh đông nghẹt người, xe cộ di chuyển khó khăn đã được du khách đăng tải, chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội; trong đó, nhiều người khi xem hình ảnh các gia đình cắm trại, lều ngủ ven hồ Xuân Hương qua đêm và “than thở cho rằng Đà Lạt đã “cháy phòng”, đi du lịch Đà Lạt chẳng khác nào “hành xác” dịp tết năm nay.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào tối 5/2, dọc đường Trần Quốc Toản chạy quanh thắng cảnh Quốc gia hồ Xuân Hương có 5 chiếc lều du khách dựng lên để ngủ qua đêm. Trong đó, có 2 chiếc trong khuôn viên công viên Bà Huyện Thanh Quan, 3 chiếc còn lại ven thảm cỏ hồ Xuân Hương và tất cả đều là du khách từ Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh đi xe mô tô lên Đà Lạt vui xuân.

Trước đó, từ Mùng 2 tới Mùng 4 tết, mỗi đêm cũng có khoảng 5 tới 10 chiếc lều cắm trại, hay lều du lịch được du khách dựng tạm ven khu vực hồ Xuân Hương để ngủ qua đêm dưới nền nhiệt độ Đà Lạt khá lạnh từ 13 tới 14 độ C kèm gió khá mạnh. Tới chiều 5/2, ngoài khu vực chợ đêm, khu vực quanh Quảng trường Lâm Viên đông đảo du khách vui chơi, các cung đường khác xe cộ, mật độ du khách đi lại khá thông thoáng, thoải mái.

Anh Trần Việt Dương (du khách tới từ tỉnh Đồng Nai) dọn dẹp rác ven hồ Xuân Hương sau khi cùng bạn dựng lều ngủ tối qua

Vừa dùng tay dọn dẹp rác thải nhựa quanh khu vực lều cắm trại ven hồ Xuân Hương rạng sáng nay, anh Trần Việt Dương (25 tuổi, du khách tới từ tỉnh Đồng Nai) cho hay đã đi xe mô tô cùng những người bạn lên Đà Lạt sáng Mùng 4 tết và dựng lều ngủ ven hồ đêm Mùng 5 tết. Trước khi đi, anh đã chuẩn bị lều, một số vật dụng để có thể ngủ qua đêm tại Đà Lạt thay vì ngủ homestay hay khách sạn. “Đây là lần đầu tiên nhóm bọn mình dựng lều ven hồ Xuân Hương, các lần khác lên đây mình cũng chọn ngủ trên rừng thông để trải nghiệm không khí lạnh trong lành của Đà Lạt” - anh Dương chia sẻ và cho biết khi biết thông tin cơ quan chức năng khuyến cáo khách không dựng lều cắm trại ngủ tại khu vực thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương, tối nay, anh sẽ di chuyển ra xa khu vực trung tâm dựng lều nghỉ.

Trong khi đó, chị Trần Việt Hương tới từ Bình Dương cùng chồng và con nhỏ nói do gia đình có quyết định lên Đà Lạt vui xuân khá muộn nên không thể đặt được phòng khu vực quanh hồ Xuân Hương vào hai ngày 5 và 6/2. “Mình đi du lịch tự phát biết sẽ khó khăn trong đặt phòng nên chuẩn bị lều cắm trại từ trước, vừa để thưởng thức một lần cảm giác cái lạnh Đà Lạt, vừa để bớt chút chi phí nghỉ tại khách sạn trong 2 ngày” - chị Hương nói.

Theo một số du khách đã tới Đà Lạt nhiều lần, đặc biệt trong dịp lễ, tết, việc đi du lịch riêng lẻ hay đoàn nhỏ khi đi chơi mùa cao điểm đều phải lên kế hoạch, đặt phòng, chọn nơi ăn uống, vui chơi từ 2 - 3 tháng trước lễ, tết. Nếu lên quá cận ngày, khả năng cao là không tìm được nơi nghỉ thuận tiện hoặc mất thời gian tìm khách sạn xa khu vực trung tâm, các chi phí do vậy cũng đội lên thêm, dễ phát sinh mệt mỏi, phiền toái không đáng có.

Thông tin tới Báo Lâm Đồng Online ngày 6/2, ông Lê Anh Kiệt - Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin TP Đà Lạt cho biết số liệu thống kê mới nhất từ ngày 29/1 đến ngày 5/2, Đà Lạt đón 112.000 lượt khách qua lưu trú lên tham quan, vui Tết Nhâm Dần 2022, tăng 166,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khách quốc tế đạt 2.000 lượt, vượt xa con số dự kiến ban đầu của ngành chức năng.

Tín hiệu du lịch hồi sinh sau nhiều tháng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Còn theo Sở Văn Hoá thể Thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 31/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2 (nhằm Mùng 6 tháng Giêng), tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 lượt (tăng 566,7% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng 15,4% so với Tết Nguyên đán Canh Tý). Trong đó, khách lưu trú ước đạt 120.000 lượt (tăng 128,9% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng 25,4% so với Tết Nguyên đán Canh Tý), khách quốc tế ước đạt 1.900 lượt (tăng 3,1% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, giảm 83,5% so với Tết Nguyên đán Canh Tý).

Lượng khách "khổng lồ" đổ lên Đà Lạt trong thời gian ngắn khiến nhiều cung đường trung tâm di chuyển khó khăn, vào tầm chiều tối thường rơi vào quá tải. Bên cạnh đó, hàng trăm khách sạn từ 1 - 5 sao tại Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 8 (TP Đà Lạt) hoạt động gần 100% công suất. Đây là tình trạng chung mỗi đợt cao điểm lễ, tết do du khách đổ về vui chơi quá đông đúc ở khu vực trung tâm.

• NGƯỜI ĐÀ LẠT ĐÓN DU KHÁCH NGỦ QUA ĐÊM MIỄN PHÍ

Ông Lê Anh Kiệt cho biết trong đêm Mùng 4 tết, cán bộ phòng đi thăm nắm, kiểm tra tình hình du khách vui xuân ven thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương ghi nhận 6 trường hợp khách cắm lều ven hồ. Về quy định lâu nay, thành phố không cho phép người dân bán hàng rong, cắm trại, đốt lửa, ngủ qua đêm, đi lên thảm cỏ... ven thắng cảnh hồ Xuân Hương. Do đó, khi thấy một số trường hợp du khách dựng lều, đơn vị đã hướng dẫn, cung cấp địa chỉ các khách sạn còn trống phòng hoặc về UBND các phường ngủ miễn phí qua đêm. Tuy nhiên, các du khách này đã cám ơn lực lượng chức năng; đồng thời, dọn dẹp lều trại và dời đi sau đó.

Thành phố trước tết thống kê có 2.234 cơ sở lưu trú các loại; trong đó, có 37 khách sạn từ 3 tới 5 sao với 3.467 phòng, 5.235 giường. Con số này có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của khoảng 60.000 du khách mỗi tối nên không thể xảy ra tình trạng “cháy phòng”. Tới ngày Mùng 3 tết, khu vực trung tâm các khách sạn đầy khoảng 95%, khu vực xa hơn các nhà nghỉ, cơ sở homestay vẫn còn trống khoảng 20%. Để hỗ trợ nhanh du khách tìm kiếm phòng nghỉ, TP Đà Lạt trước tết đã cung cấp 2 số điện thoại đường dây nóng là 0912.903.178 và 02633.822.342 dán ở các khu vực công cộng, thông tin trên báo, đài để du khách được hướng dẫn đầy đủ với giá cả hợp lý.

Hai trong 13 người khách được anh Nguyễn Trà (áo đỏ) mời về nhà mình nghỉ miễn phí qua đêm

Tuy vậy, ghi nhận thực tế, không phải du khách nào cũng có kỹ năng liên hệ, tìm kiếm được nơi nghỉ thuận tiện với giá cả phải hợp lý giữa ngày cao điểm tết, nhất là đối với những khách lên Đà Lạt lần đầu hoặc đi du lịch không có kế hoạch từ trước. Nhiều người Đà Lạt xem qua báo, đài, mạng xã hội nắm bắt được thực trạng của một số du khách không có chỗ ngủ nên đã không ngần ngại đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook, Zalo sẵn sàng giúp các gia đình có một đêm ở miễn phí giữa thành phố ngàn hoa dịp tết.

Trên mạng xã hội Facebook Mùng 3 tết, nickname có tên Hải Ngọc đăng ảnh nhà mình kèm lời nhắn: “Đêm nay, bạn nào chưa có chỗ ở, nếu không chê thì qua nhà mình cho ở ké nha. Phòng rộng nhưng ko được đầy đủ tiện nghi như khách sạn, có nước nóng (ưu tiên ai có em bé) đừng để bé lạnh bệnh tội nghiệp. Địa chỉ ở Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt”…

Ở một trang khác, tài khoản Facebook Nguyễn Trà đăng status: “Tình hình khách du lịch đến Đà Lạt khá đông, nhiều người đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở, đêm Đà Lạt rất lạnh, dễ bệnh, gia đình nào có phụ nữ mang thai hoặc con nhỏ hiện tại vẫn chưa có chỗ ở thì mình cho ở cùng gia đình mình nhé. Tầm 5 - 7 người là được. Có sân đậu ô tô thoải mái. Ở free không lấy bất cứ 1 xu nào”.

Gia đình anh Trà cho biết, bản thân cũng lo lắng khi đón người lạ vào nhà trong thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, anh thấy lo lắng nhiều hơn khi chứng kiến nhiều người già, em bé hay phụ nữ mang bầu không có nơi nghỉ ngơi, phải ở trên xe hay cắm trại dưới thời tiết lạnh buốt của Đà Lạt.

Sau khi đăng status trên anh nhận được hàng chục cuộc gọi, đến 1 giờ sáng 5/2 anh vẫn nhận cuộc gọi giúp chỗ ở. Trước đó, anh đã chạy về nhà dọn dẹp, đưa con nhỏ qua nhà ông bà ngoại ở tạm và dành phòng để đón du khách. Thay vì đón 7 người, anh Trà đón 4 nhóm khách gồm 13 người đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Bình Dương, Vũng Tàu ở miễn phí qua đêm.

Và nhiều du khách đã cảm động khi đọc status của chị Lam Huỳnh kèm tấm hình ngôi nhà: “Nếu bạn trẻ nào có thể chịu khó được, mình ở Trại Mát, nhà mình nhà tôn, tuy nhiên cũng có giường tầng, nệm và chăn. Mình không có nước nóng. Chỉ góp được chỗ bớt gió, che sương cho các bạn. Bạn nào thật sự cần thì inbox mình gửi vị trí nhà mình nhé”.

Theo Phòng Văn hoá Thông tin TP Đà Lạt, trong tối Mùng 3 và 4 tết, đơn vị ghi nhận có 5 trường hợp người dân Đà Lạt đón 5 nhóm du khách ngoại tỉnh lên chơi xuân nhưng không tìm được nơi ở. Họ đã chủ động liên hệ với người dân và được hỗ trợ như nội dung các status đăng trên mạng xã hội. Ngoài ra, còn nhiều người Đà Lạt, chủ nhà trọ âm thầm hỗ trợ du khách chỉ lấy tiền điện nước, không lấy tiền phòng trong những ngày du xuân phố núi. Đây là nghĩa cử mến khách, nét đẹp người Đà Lạt được du khách yêu mến, đánh giá cao, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 còn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

