Trẩy hội thác Pongour ngày rằm tháng Giêng

(LĐ online) - Ngày 15/2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần), du khách thập phương lại nô nức trẩy hội thác Pongour (xã Tân Thành, huyện Đức Trọng).

Du khách chụp hình dưới chân thác Pongour

Chị Nguyễn Thị Mai (ngụ tại xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng), cho biết: “Năm nào vào dịp lễ hội rằm tháng Giêng, gia đình 4 người của tôi cũng tranh thủ trẩy hội thác Pongour từ sớm. Năm nay cũng vậy, mặc dù ngày rằm không rơi vào ngày nghỉ, nhưng gia đình 4 người của tôi cũng tranh thủ đi chơi thác”.

Năm nay, phần lễ hội với các hoạt động như văn nghệ, các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp... không được tổ chức tại thác, nhưng lượng khách đến tham quan, vui chơi tại thác càng về trưa càng đông.

Anh Nguyễn Quốc Việt - Hướng dẫn viên của Công ty du lịch Viettravel cho biết: “Đoàn khách của chúng tôi xuất phát từ Rạch Giá, Kiên Giang, sau khi ăn sáng tại Bảo Lộc, thì thác Pongour là điểm dừng chân đầu tiên trong tour du lịch này. Và hầu như năm nào cũng vậy, nếu đưa du khách đi du lịch Đà Lạt đúng vào dịp rằm tháng Giêng, thì điểm dứng chân đầu tiên lúc nào cũng là thác Pongour và du khách đều rất thích thú khám phá, hòa mình vào thiên nhiên”.

Anh Đoàn Văn Mẫn – Quản lý Khu du lịch sinh thái thác Pongour cho biết: “Để đảm bảo an ninh trật tự tại thác trong ngày rằm tháng Giêng, chúng tôi đã phối hợp với Công an xã Tân Thành, đội trật tự dân phòng và huy động nhân viên bảo vệ của thác. Năm nay, có khoảng hơn 2.000 lượt khách đến tham quan tại thác, nhiều gấp nhiều lần so với năm ngoái, nhưng cũng không bằng mọi năm”.

N.MINH