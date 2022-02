Yên vui xứ đạo Păng Tiêng

Sau nhiều năm duy trì, hoạt động, mô hình Đảm bảo an ninh, trật tự ở Giáo xứ Păng Tiêng (xã Lát, Lạc Dương) đã tạo nhiều chuyển biến tích cực đối với tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Mô hình này từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tội phạm trên địa bàn, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, giữ vững ổn định chính trị.

Giáo xứ Păng Tiêng khen thưởng, động viên các em học sinh có kết quả học tập tốt.

Không kể giờ giấc, khi nghe thông tin có gia đình bất hòa, tổ chức ăn nhậu quá giờ khuya hay thanh niên tụ tập gây gỗ, đua xe là linh mục Phaolô K’Nhoang - Quản xứ Giáo xứ Păng Tiêng lại lặn lội đến tận nơi để tận tình khuyên răn, nhắc nhở, giảng hòa. Cứ thế, hơn 21 năm nay, từ khi thành lập mô hình Đảm bảo an ninh, trật tự ở giáo xứ, linh mục K’Nhoang cùng các chức việc vẫn duy trì việc làm của mình.

Là thôn vùng sâu, vùng xa, Păng Tiêng có hơn 90% là người công giáo, chủ yếu là người đồng bào DTTS. Dạo quanh con đường làng xanh, sạch, linh mục K’Nhoang kể, ngày xưa, Păng Tiêng không được thanh bình như bây giờ, vẫn thường xuất hiện tình trạng thanh niên tụ tập ăn nhậu rồi đua xe, đánh nhau, gây rối trật tự; một số gia đình tổ chức cưới hỏi, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, sinh ra nhiều tệ nạn, mất trật tự an ninh.

Để thay đổi thực trạng này, với trách nhiệm của mình, trong các buổi lễ, giảng giáo lý, Giáo xứ luôn lồng ghép các nội dung tuyên truyền, khuyên răn, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm nhằm giảm thiểu các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chung sức giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Mặt khác, linh mục K’Nhoang còn cùng các chức việc đến từng ngõ, từng nhà để khuyên răn bà con và nhẹ nhàng nhắc nhở, giải tán các nhóm thanh niên tụ tập uống rượu, bia sau 22 giờ nhằm đảm bảo an ninh trật tự về đêm, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

Những gia đình có mâu thuẫn bất hòa, linh mục K’Nhoang đều tận tình đến hòa giải, khuyên răn thấu tình đạt lý giúp giải quyết kịp thời những xích mích trong cuộc sống của bà con. “Bà con ở đây đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhận thức còn hạn chế, do vậy, khi tuyên truyền, nhắc nhở, cần trao đổi một vấn đề gì, tôi chỉ tập trung khuyên răn một vấn đề chính và nhẹ nhàng khuyên nhủ chứ không nặng lời, ép buộc. Có vậy, bà con mới có thể thấu hiểu, nghe và làm theo”- linh mục K’Nhoang chia sẻ. Không chỉ vậy, để xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tích cực trong xứ đạo, linh mục K’Nhoang còn tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao, văn nghệ và khen thưởng, khuyến khích các em nhỏ tích cực đến trường, phấn đấu học tập.

Từ những bước chân không ngừng nghỉ cùng với tấm lòng của vị cha xứ, bà con giáo dân nơi đây luôn nghe theo và dành tình cảm quý mến đến linh mục K’Nhoang. “Bà con Giáo xứ Păng Tiêng nay đã nhận thức được trách nhiệm của mình. Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc và chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước” - Linh mục K’Nhoang cho hay. Cũng từ sự đồng lòng đó, đời sống tinh thần lẫn vật chất của bà con xứ đạo Păng Tiêng có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân tập trung làm ăn, phát triển kinh tế; con em chuyên tâm học hành, không sa vào các tệ nạn xã hội; thanh niên hạn chế tụ tập ăn nhậu quá giờ thay vào đó là tham gia chơi các môn thể thao lành mạnh; đời sống văn hóa, tinh thần của buôn làng Păng Tiêng cũng vì thế mà tươi vui, phấn khởi hơn trước.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Giáo xứ cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh. Cùng với đó, nhiều hoạt động trao quà, hỗ trợ cho những gia đình khó khăn cũng được linh mục K’Nhoang tổ chức, nhằm chia sẻ, vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống cho bà con.

Với những đổi thay tích cực, mô hình Đảm bảo an ninh trật tự ở xứ đạo Păng Tiêng đã được huyện Lạc Dương khen thưởng trong công tác dân vận. “Những thay đổi tốt đẹp này không chỉ là niềm vui của riêng tôi mà còn là niềm vui của mọi nhà, của chính quyền địa phương” - Linh mục K’Nhoang phấn khởi chia sẻ.

Nhắc về những đổi thay của Păng Tiêng, ông R’Ông K’Síu - Chủ tịch UBND xã Lát nói rằng, Păng Tiêng tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung, đời sống của bà con những năm trở lại đây đã có nhiều khởi sắc. Bà con giáo dân không chỉ chuyên tâm sản xuất mà tình hình an ninh cũng có chuyển biến tốt. Có thể thấy, mô hình Đảm bảo an ninh, trật tự Giáo xứ Păng Tiêng đã có nhiều đóng góp trong việc giữ vững tình hình an ninh trên địa bàn.

Ông K’Síu cũng cho biết thêm, xã Lát có hơn 70% người dân là đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên. Trên địa bàn xã có 1 nhà thờ Tin Lành và 1 nhà thờ Công Giáo với gần 2.000 giáo dân. Với đặc thù này, những năm qua, ngoài vận động bà con tích cực tham gia các phong trào xây dựng, phát triển kinh tế, địa phương còn quan tâm, phối hợp với các ban điều hành giáo dân và linh mục quản xứ triển khai, thực hiện các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo đời sống văn hóa trong khu dân cư. “Qua đó, nhiều năm nay, bà con giáo dân trên địa bàn xã không chỉ góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế mà còn đồng lòng, đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình để giữ gìn an ninh trật tự, xóa bỏ tệ nạn và từng bước đẩy lùi số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn” - Chủ tịch UBND xã Lát chia sẻ.

NHẬT QUỲNH