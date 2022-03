Cát Tiên: Trao lại 16 triệu đồng cho người đánh rơi

(LĐ online) - Chiều 18/3, Thiếu tá Nguyễn Văn Tỉnh - Trưởng Công an thị trấn Phước Cát (huyện Cát Tiên) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp cùng anh Nguyễn Ngọc Phước (37 tuổi, ngụ Tổ dân phố 4, thị trấn Phước Cát - người nhặt được của rơi) và đại diện Tổ dân phố tiến hành các thủ tục trao lại số tiền 16 triệu đồng cho người đánh rơi là anh Trần Văn Úc (38 tuổi, ngụ tại xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên).

Đại diện Tổ dân phố nơi anh Nguyễn Ngọc Phước sinh sống nhận ủy quyền trao trả lại số tiền 16 triệu đồng cho anh Trần Văn Úc

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 17/3, trên đường đi làm từ nhà tới đoạn đường nội thị thuộc Tổ dân phố 1 (thị trấn Phước Cát), anh Nguyễn Ngọc Phước có nhặt được số tiền 16 triệu động bị ai đó đánh rơi. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, anh Phước đã nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan công an nhờ tìm cách gửi lại người đánh rơi. Qua xác minh, đối chiếu các thông tin liên quan, Công an thị trấn Phước Cát đã xác định được chủ nhân đánh rơi số tiền nói trên là anh Trần Văn Úc (ngụ tại Thôn 2, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên). Sáng nay, Công an thị trấn Phước Cát đã phối hợp với anh Nguyễn Ngọc Phước trao lại số tiền nhặt được cho anh Úc.

Nhận lại số tiền bị mất, anh Trần Văn Úc đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Ngọc Phước; đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiếm sĩ Công an thị trấn Phước Cát đã giúp tìm lại được số tiền mà anh vô ý đánh rơi.

Hành động “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” của anh Nguyễn Ngọc Phước đã góp phần tôn vinh tình người và đáng để chúng ta trân quý, học tập.

KHÁNH PHÚC