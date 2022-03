Đạ Tẻh: Hơn 200 chiến sỹ tham gia huấn luyện dân quân

(LĐ online) - Từ ngày 2/3 - 16/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh tổ chức đợt huấn luyện dân quân năm thứ nhất đợt 1 năm 2022.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, trong thời gian 15 ngày, 203 chiến sỹ là cán bộ dân quân năm thứ nhất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh sẽ được tham gia học giáo dục chính trị, pháp luật về Đường lối, chính sách, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; nội dung cơ bản của luật Dân quân tự vệ; tình hình kinh tế xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia… và huấn luyện kỹ năng chắp nối đồ dùng gây nổ, cách gói buộc lượng nổ khối, lượng nổ dài; luyện tập bắn súng trường CKC, K63; các tư thế động tác vận động cơ bản trong chiến đấu…

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh, trong thời gian huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được và những điểm hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của ưu, khuyết điểm để làm cơ sở cho công tác sơ kết, tổng kết công tác huấn luyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm huấn luyện cho chiến sỹ dân quân năm thứ nhất nâng cao về nhận thức chính trị, thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có trong biên chế và khi được tăng cường. Qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ huyện vững chắc, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

THÂN THU HIỀN