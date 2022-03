Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng:

LST: Dịch Covid-19 dù cơ bản đã được khống chế nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả để từng bước đưa đời sống kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, bứt phá mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Báo Lâm Đồng điện tử đã có tuyến bài phỏng vấn lãnh đạo các ngành, địa phương xung quanh nội dung này.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

- Phóng viên: Trước làn sóng đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, với những diễn biến phức tạp, khó lường, xin đồng chí cho biết Công an Lâm Đồng đã phát động các chuyên đề cụ thể ra sao để cùng với với các sở, ngành, địa phương ứng phó với đại dịch Covid-19?

- Đại tá Trần Minh Tiến: Trước làn sóng dịch lần thứ 4 bùng phát, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Chỉ huy tiền phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế, Công an tỉnh đã ban hành 86 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Trong đó, lực lượng công an chú trọng tổ chức phát động các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an Nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Lúc cao điểm, Công an tỉnh và các địa phương đã huy động 560 cán bộ, chiến sĩ mỗi ngày tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 50 chốt kiểm soát; đồng thời, phải đảm bảo tình hình an ninh trật tự các khu cách ly, điều trị bệnh nhân, các khu vực phong tỏa. Đặc biệt, đã khởi tố 13 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 2.499 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Vận động, quyên góp hơn 724 triệu đồng, tặng 6.635 phần quà cho người dân gặp khó khăn; thu mua và tham gia vận chuyển hơn gần 3.000 tấn rau, củ, quả hỗ trợ lực lượng công an và Nhân dân các tỉnh phía Nam...

Hiện nay, trong trạng thái bình thường mới, lực lượng công an đang tích cực phối hợp với ngành y tế rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Công an Lâm Đồng thi đấu võ thuật tại Hội thi Võ thuật lực lượng Công an Nhân dân (trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát)

- Phóng viên: Là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ra sao thưa đồng chí?

- Đại tá Trần Minh Tiến: Với vai trò là một trong những lực lượng tham gia tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch nên công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an, Bộ Chỉ huy tiền phương và Công an tỉnh đặt lên hàng đầu, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu thành lập các khu cách ly, điều trị Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho 100% cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện; cấp phát trang thiết bị y tế cơ bản cho công an các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ...

Là lực lượng tuyến đầu nên một số cán bộ, chiến sĩ Công an đã mắc Covid-19 song đều được phát hiện kịp thời, bố trí cách ly điều trị và chăm sóc sức khỏe tốt nên không có trường hợp cán bộ, chiến sĩ chuyển biến nặng, đa phần đã khỏi bệnh và trở lại làm việc bình thường. Hiện nay, trong trạng thái bình thường mới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt về công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Tới nay, Công an Lâm Đồng đã nhận trên 1 triệu hồ sơ cấp CCCD, đã nhận và trả 819.720 thẻ CCCD cho người dân

- Phóng viên: Ngoài thành tích trong phòng chống dịch, điểm nhấn của Công an Lâm Đồng trong thời gian qua là công tác chuyển đổi số, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chíp... nhằm thúc đẩy sự phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số được UBND tỉnh đánh giá cao. Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được tới thời điểm này về nội dung trên?

- Đại tá Trần Minh Tiến: Để góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì triển khai thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD). Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với lực lượng công an thực hiện quyết liệt 2 dự án trên và đã hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra. Qua đó, Công an tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Đến nay, Công an tỉnh đã thu thập thông tin của 1.409.734 nhân khẩu; trong đó, có 1.386.133 nhân khẩu thường trú (đạt 100%), 23.601 nhân khẩu tạm trú từ ngoài tỉnh đến chưa thu thập thông tin dân cư tại nơi đăng ký thường trú, đảm bảo tất cả công dân đều được thu thập thông tin và nhập vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ, công dân còn chờ thì còn phục vụ”, tính đến nay, đã thu nhận 1.054.441 hồ sơ cấp CCCD (trong đó, có 34.653 nhân khẩu tạm trú), đã nhận và trả 819.720 thẻ CCCD. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin dân cư, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra, phúc tra, đối chiếu, bổ sung thông tin bảo đảm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đối với việc chuyển đổi số, Bộ Công an đã có nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện, trọng tâm là việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, doanh nghiệp.

Chúng tôi đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, ban hành kế hoạch về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính với lộ trình, trọng tâm, cụ thể là: Triển khai rà soát, đề xuất phương án, nhu cầu số hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; chủ động rà soát, trang bị hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ phục vụ số hóa kết quả giải quyết; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin để kết nối, tạo lập dữ liệu của Kho dữ liệu hồ sơ giải quyết TTHC của Bộ Công an...

Trong các đợt dịch Covid-19 diễn ra kéo dài, lực lượng công an là một trong những lực lượng nòng cốt, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch hiệu quả

- Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ mà Công an Lâm Đồng đặt ra trong năm 2022?

- Đại tá Trần Minh Tiến: Năm 2021, bên cạnh những tác động của tình hình thế giới, khu vực đến địa phương, nhất là hậu quả nặng nề do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội. Trong nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng không gian mạng, vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, lợi dụng những vấn đề khó khăn của đất nước, dịch Covid-19 để kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, với quy mô lớn hơn, nhiều vụ án xuất hiện thủ đoạn tội phạm mới, tinh vi, nguy hiểm hơn… nên đã tạo ra những khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, với đặc điểm là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, lực lượng mỏng và là lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh nên công tác nắm, quản lý địa bàn, lĩnh vực gặp nhiều khó khăn. Song, dưới chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Lâm Đồng đã nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội chuyển biến tích cực, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã đề ra. Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn của năm 2021, Công an Lâm Đồng phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Lực lượng Công an Lâm Đồng hỗ trợ gần 3.000 tấn rau cho công an các địa phương và Nhân dân các tỉnh phía Nam trong đợt dịch lần thứ 4

Mục tiêu được đặt ra là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại địa phương; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn và ngay từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm là xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong năm 2022 và thời gian tới.

Đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các đề án quan trọng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Làm tốt vai trò tham mưu của lực lượng Công an đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đề ra chủ trương, chính sách, các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, ngăn ngừa biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống…

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!

CHÍNH THÀNH (thực hiện)