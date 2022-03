Đêm văn nghệ Sắc màu Darahoa

(LĐ online) - Là chương trình thiện nguyện kết hợp với giao lưu nghệ thuật do Khoa Truyền thông Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, Lớp Truyền thông Văn hóa 8.2, Đoàn xã Hiệp An và Huyện Đoàn Đức Trọng cùng phối hợp tổ chức vào tối 19/3 tại Làng Gà Darahoa (xã Hiệp An, Đức Trọng).

Trao học bổng cho các em học sinh nỗ lực vượt khó

Xuyên suốt chương trình, đông đảo người dân Làng Gà Darahoa đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các sinh viên trường Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh dàn dựng và biểu diễn, như: Đại cảnh Huyền bí Darahoa, Nồng nàn Cao nguyên, Vũ khúc Tây Nguyên, hoạt cảnh - thời trang Màu thổ cẩm... và thưởng thức màn giao lưu biểu diễn cồng chiêng của các nghệ nhân Làng Gà Darahoa.

Tại chương trình, 1 thư viện với hơn 800 đầu sách, 100 suất quà, 5 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) đã được trao cho các em học sinh và người dân làm nghề dệt thổ cẩm truyền thống của Làng Gà Darahoa.

Đêm văn nghệ cũng là dịp để sinh viên của Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh được tham gia các hoạt động tình nguyện để nêu cao tinh thần vì cộng đồng.

N.MINH