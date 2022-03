Ngôi trường THPT dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước

Năm 2022, Trường THPT Trần Phú, Đà Lạt vinh dự là một trong 6 đơn vị giáo dục và là trường THPT duy nhất ở Lâm Đồng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì “đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu Phong trào Thi đua yêu nước năm học 2020-2021 của tỉnh Lâm Đồng”.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Trường THPT Trần Phú

• KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 3

Tính đến tháng 11/2021, toàn tỉnh có 38/54 trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia; trong đó, Trường THPT Trần Phú đã đạt chuẩn mức độ 2. Khi chúng tôi đặt vấn đề với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng, trong số những trường đạt chuẩn quốc gia, đâu là trường điển hình, ông Nguyễn Vĩnh Hiến nêu ngay: “Với trường THPT, đó là Trường THPT Trần Phú”.

Có mặt tại Trường THPT Trần Phú, không nhằm kiểm chứng nhận xét của ông Hiến, chúng tôi tìm hiểu về đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. Phó Hiệu trưởng, cô giáo Huỳnh Thị Minh Chi chia sẻ bộ hồ sơ nhà trường tự đánh giá, đồ sộ, khoa học, dày 91 trang. Kết quả, mức 2 đạt 8 tiêu chí, tỷ lệ 28,6%, không có tiêu chí “không đạt”; mức 3 đạt 20 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 71,4%, không có tiêu chí “không đạt”. Lướt qua quá trình phấn đấu 5 năm, Trường THPT Trần Phú vươn lên đứng vững ở nhiều mặt mạnh. Kết quả GDĐT hàng năm nâng lên; trong đó, học lực, hạnh kiểm của học sinh (HS) chuyển biến tích cực liên tiếp (Học lực loại khá, giỏi hàng năm luôn duy trì từ 74% trở lên; Hạnh kiểm loại khá, tốt từ 99% trở lên). Tỷ lệ HS lên lớp hàng năm đạt từ 99,6% trở lên; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm đều ở mức cao và ổn định, từ 99,5% trở lên. Kết quả HS đỗ đại học công lập đạt từ 85% trở lên. Càng khâm phục khi Trường lọt tốp 100 trường có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cao nhất toàn quốc trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019... Ngày 24/1/2022, Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng đã ký Quyết định cấp Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 đối với Trường THPT Trần Phú.

Đạt được Chứng nhận trên, dĩ nhiên là cả quá trình phấn đấu bền bỉ của nhà trường. Từ năm học 2015-2016 đến nay, Trường THPT Trần Phú luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; đặc biệt, 4 năm học liền gần đây, từ 2017-2018 đến 2020-2021 là Tập thể Lao động xuất sắc. Năm học 2017-2018, Trường nhận Cờ thi đua của Bộ GDĐT về đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; năm học 2018-2019, nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng về đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; năm học 2019-2020, nhận 2 Bằng khen của Bộ GDĐT (thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015-2020; thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”)...

• CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Trường THPT Trần Phú thành lập tháng 7/2001. Hiện, trường mới được xây dựng tại đường Trần Quang Diệu, thành phố Đà Lạt, trên tổng diện tích gần 11.000 m2; qui mô 42 phòng học khang trang, các phòng chức năng, hệ thống thiết bị trường học khá đầy đủ phục vụ tốt hoạt động dạy và học. Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng Trường là sự ghi nhận kết quả của năm học 2020-2021 nói riêng, cùng những năm học trước đó. Rất nhiều thành tích xứng đáng là niềm tự hào của tập thể nhà trường. Ở thành tích mũi nhọn, giải Ba HS giỏi quốc gia môn Lịch sử năm học 2017-2018; giải Tư cấp quốc gia về Khoa học kỹ thuật năm học 2018-2019; giải Khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” năm học 2018-2019. Ba năm học gần đây, tham gia cuộc thi HS giỏi truyền thống Olympic 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các tỉnh, thành phía Nam, Ttrường đạt 54 huy chương... Ở thành tích giáo dục đại trà, ngoài thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT cao nhất toàn quốc, hiện THPT Trần Phú thuộc tốp 150 trường THPT trên toàn quốc được quyền ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học uy tín trong nước.

Đảng bộ Trường THPT Trần Phú từ 2017 đến nay liên tục đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”... Năm 2020, là Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm của Thành ủy Đà Lạt. Hiện, Đảng bộ có 54 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ. Về đội ngũ, trường có 92 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 82,6% nữ (3/3 thuộc Ban Giám hiệu); 100 cán bộ, giáo viên trình độ cử nhân, trong đó 22% trình độ thạc sĩ. Năm học 2020-2021, trường có 83,7% Lao động tiên tiến; 3,3% Lao động khá; 12 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, Hiệu trưởng Vũ Thị Quế là một trong 2 cán bộ, giáo viên của ngành Giáo dục Lâm Đồng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trường còn có 1 Phó hiệu trưởng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 3 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 giáo viên nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 5 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT; có 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh và 14 giáo viên giỏi cấp trường...

Là một trường có sức hút mạnh về tuyển sinh đầu cấp nên hàng năm tổng số HS luôn ổn định theo chỉ tiêu phê duyệt. Năm học 2020-2021, trường có 1.785 HS với 42 lớp học. Hiệu trưởng Vũ Thị Quế cho biết: Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%, vượt 0,36% so với mặt bằng của tỉnh, đứng vị thứ 5 trong tỉnh. HS đậu đại học trên 95%, điểm trung bình các khối thi đại học xếp vị thứ 5 trong tỉnh. Tỷ lệ HS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt trên 99%; học lực loại giỏi đạt 29,5%, tăng 5,1% so với năm học trước; HS yếu chỉ chiếm 0,2%, giảm 0,8% so với năm học trước. Nhà trường đạt 37 giải HS giỏi cấp tỉnh; HS đạt 1 đề tài giải Ba, 1 đề tài giải Tư cấp tỉnh Cuộc thi Khoa học kỹ thuật” và 23 huy chương tại “Kỳ thi HS giỏi Olympic truyền thống tháng 4 mở rộng” tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Đạt nhiều thành tích và bền vững như Trường THPT Trần Phú nhiều năm học là quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của một tập thể vững mạnh bằng tổng lực của đoàn kết, thống nhất và sáng tạo. Các giải pháp luôn đặt ra cụ thể, linh hoạt ở mọi nhiệm vụ, từ nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học đến công tác quản lý, chỉ đạo, công tác cải cách hành chính; từ xây dựng đội ngũ đến phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình, xã hội. Đó còn là chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua của các tổ chức trong nhà trường... Những bài học kinh nghiệm quý này được Trường THPT Trần Phú tiếp tục đúc kết, phát huy trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

MINH ĐẠO