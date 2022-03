Phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật

(LĐ online) - Ngày 25/3, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Trọng, Hội Luật gia phối hợp với Đoàn thanh niên huyện, Chi đoàn Viện kiểm sát - Tòa án - Thi hành án huyện tổ chức Phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa về một vụ án “Cố ý gương thương tích”.

Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Nội dung phiên tòa giả định là có 2 bạn Tấn và Giang học cùng lớp chơi thân, giúp đỡ nhau trong học tập. Bạn Tấn, có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong học tập, là học sinh giỏi. Còn bạn Giang có nhan sắc, là con nhà giàu, không kiêu kỳ, hiền lành, chuyên tâm học tập.

Trong lớp có bạn Hoàng sinh năm 2004 là con nhà giàu, ham chơi. Từ khi học lớp 10 chung khối, Hoàng thấy Giang có nhan sắc nên đem lòng thương thầm. Chính vì lẽ đó, Hoàng ghen với những người bạn trai trong trường hay cười đùa, nói chuyện với Giang.

Khi cơn ghen của Hoàng dâng cao, Hoàng đã tìm gặp Tấn để đe họa, cấm không cho gặp Giang. Sau đó, Hoàng đã rủ thêm bạn để đánh Tấn. Bị Hoàng đánh, Tấn đã rút cây bút bi trong túi áo đâm trúng vào mi mắt và kéo dài xuống má phải của Hoàng gây chảy máu. Hoàng quay lưng bỏ chạy thì Tấn đuổi kịp tiếp tục dùng bút bi đâm từ trên xuống dưới trúng vào lưng của Hoàng. Hoàng hô cầu cứu thì bạn Vinh và Tuấn chạy tới. Lúc này, Tấn hoảng sợ vứt lại cây bút bi và lấy xe bỏ chạy. Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của Hoàng đã có đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của Tấn đến cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng. Cơ quan điều tra công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật đối với Hoàng. Kết quả tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13% do vật có mũi nhọn gây ra. Về trách nhiệm dân sự, mẹ của Hoàng đã yêu cầu gia đình Tấn bồi thường số tiền là 120 triệu 850 ngàn đồng gồm chi phí điều trị, thẩm mỹ, tổn thương tinh thần…

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Tấn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã có thiện chí bồi thường một phần hậu quả. Hành vi phạm tội của bị can có một phần lỗi do người bị hại gây nên, do đó áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1,2 điều 51 bộ luật hình sự để xử lý. Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng đã tuyên phạt bị cáo Tấn 24 tháng tù treo về tội "Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 điều 124 Bộ luật Hình sự.

Với nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận, Phiên tòa giả định đã lồng ghép những nội dung tuyên truyền pháp luật, giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Trọng, giúp các em nhận thức rõ về tính nghiêm minh của pháp luật, để từ đó phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật.

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện.

