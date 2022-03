(LĐ online) - Ngày 7/3, Hội LHPN xã Phú Hội, huyện Đức Trọng tổ chức trao mô hình “Cơ hội bền vững” cho hội viên phụ nữ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội LHPN xã Phú Hội trao mô hình “Cơ hội bền vững” cho hội viên phụ nữ

Trong số 3 hộ được thụ hưởng từ mô hình này, có 2 hộ cận nghèo (mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng) để nuôi bò và trồng rau củ; 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 5 triệu đồng, gia đình đối ứng 5 triệu đồng để nuôi bò.

Được biết, đây là mô hình đầu tiên do cấp hội phụ nữ triển khai trong huyện và cũng là mô hình Hội LHPN xã đăng kí về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. “Các hội viên phụ nữ được hỗ trợ lần này đều do các chi hội phụ nữ họp, bình xét, đề xuất. Toàn bộ kinh phí để trao cho hội viên cũng do Hội LHPN xã vận động nhà hảo tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để mỗi năm có ít nhất 1 hộ nghèo được hỗ trợ từ mô hình này” - Chị Lê Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Hội cho biết.

N.MINH