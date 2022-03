Trường THCS & THPT Tà Nung nhận bàn giao Hệ thống nước lọc tinh khiết

(LĐ online) - Chiều ngày 14/3, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng chính thức bàn giao Hệ thống nước lọc tinh khiết cho Trường THCS&THPT Tà Nung, thành phố Đà Lạt với tổng trị giá công trình trên 57 triệu đồng. Công trình thi công từ ngày 13/12/2021 do Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Nguyễn Biên Cương thực hiện; bao gồm 100 m đường ống, 02 hệ thống lọc (lọc kim loại nặng, lọc carbon); hệ thống lọc ion và làm mền nước; hệ thống siêu lọc R/O; hệ thống lọc vi sinh…

Bàn giao công trình Hệ thống nước lọc tinh khiết

Trong tổng giá trị công trình, có 52 triệu đồng do cán bộ, nhà giáo, người lao động của 5 công đoàn cơ sở đóng góp là: Sở Giáo dục và Đào tạo, THPT Trần Phú, CĐSP Đà Lạt, Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng, THCS&THPT Đống Đa, thực hiện theo cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” do Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng phát động. Kinh phí còn lại do Trường THCS&THPT Tà Nung đối ứng.

Công trình Hệ thống nước lọc tinh khiết có công suất trung bình 80 lít/giờ, phục vụ cho 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 507 học sinh của Trường THCS&THPT Tà Nung. Hệ thống nước lọc tinh khiết Trường THCS&THPT Tà Nung được Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định công nhận công trình sản phẩm mới chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3/2/1930-3/2/2022) và 45 năm thành lập Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng (1977-2022). Trước đó, tháng 02/2022, cũng thông qua kết quả Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng phát động các công đoàn cơ sở trực thuộc giúp đỡ, đã bàn giao 02 công trình nhà công vụ Trường THCS&THPT Đạ Nhim và công trình giếng nước Trường THPT P’Ró với tổng kinh phí gần trên 220 triệu đồng.

Có mặt tại lễ bàn giao, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng Ngô Văn Sơn chúc mừng nhà trường có công trình hết sức ý nghĩa, hỗ trợ và động viên tập thể Trường THCS&THPT Tà Nung tiếp tục gặt hái những thành công trong hoạt động giáo dục; đồng thời, ghi nhận sự đóng góp thiết thực của các công đoàn cơ sở trực thuộc. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Song Hồ cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ nhiều mặt của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và các công đoàn cơ sở trường bạn. Đây là niềm khích lệ để nhà trường nổ lực phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa trong các năm học tiếp theo. Thầy giáo Nguyễn Song Hồ cũng cho biết, năm học 2021-2022, nhà trường có 46,2% là học sinh dân tộc thiểu số; đến thời điểm này, nhiều học sinh đã đạt được những thành tích rất phấn khởi: 03 giải học sinh giỏi cấp thành phố THCS môn Vật lý; 6/7 học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Ngữ văn và Lịch sử (01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 01 giải khuyến khích); 02 đề tài tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, trong đó 01 đề tài đạt giải ba.

M.ĐẠO