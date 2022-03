Truyền tải điện Lâm Đồng

(LĐ online) - Trong 2 ngày 28/02 và 01/3/2022, Truyền tải điện Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trạm biến áp 500kV Di Linh, trạm biến áp 220kV Đức Trọng và trạm biến áp 220kV Bảo Lộc.

Diễn tập PCCC và CNCH tại trạm biến áp Di Linh

Để diễn tập đạt hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị đang vận hành, Truyền tải điện Lâm Đồng đã phối hợp Phòng PC07 khảo sát hiện trường, lập kế hoạch, xây dựng phương án thực tập chữa cháy tại các trạm biến áp với tình huống sự cố cháy, nổ, tai nạn giả định sát thực tế và các yêu cầu, quy định về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đối với từng trạm biến áp. Tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trạm biến áp có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng PC07 Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng PCCC cơ sở tại các trạm biến áp.

Tình huống giả định diễn tập theo phương án chữa cháy đã lập và phê duyệt, như sau: Khi phát hiện có cháy xảy ra tại Phòng Điều hành trạm biến áp, lực lượng PCCC cơ sở báo động, cắt điện (mô phỏng), sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để chữa cháy, chống cháy lan; Hướng dẫn cho người lao động trong khu vực bị cháy thoát nạn ra nơi an toàn; Tổ chức sơ cứu, kiểm tra điểm danh số lượng người đã thoát ra ngoài, di chuyển tài sản; Điện thoại báo cháy và yêu cầu cứu nạn cứu hộ; Lực lượng PCCC cơ sở triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy và chuẩn bị phối hợp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chữa cháy theo chiến thuật, chữa cháy theo mặt lửa, ngăn chặn cháy lan tiến tới dập tắt đám cháy; Tổ chức bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả…

Trong buổi diễn tập, lực lượng PCCC cơ sở đã sử dụng bình chữa cháy xách tay MFZ8, triển khai đội hình, điều động đội viên đội chữa cháy tới khu vực cháy, khởi động hệ thống trạm bơm để cấp nước và triển khai các lăng nước chữa cháy từ các họng nước trong khuôn viên trạm ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy.

Kết thúc diễn tập, Truyền tải điện Lâm Đồng tổ chức họp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng PC07, đánh giá công tác diễn tập để rút kinh nghiệm và khắc phục các thiếu sót trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công cho các lực lượng tham gia.

Với trọng trách đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống truyền tải điện 220kV, 500kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với quy mô gồm 1 trạm biến áp 500kV và 2 trạm biến áp 220kV với tổng dung lượng các MBA là 1440MVA; 379,908 km đường dây, bao gồm 148,491 km đường dây 500kV và 231,417km đường dây 220kV, công tác phòng cháy chữa cháy của Truyền tải điện Lâm Đồng luôn đòi hỏi vừa phải sát sao, toàn diện, quyết liệt về mọi mặt trong lãnh đạo, chỉ đạo, vừa phải thường xuyên phối hợp với chính quyền, công an và cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt công tác PCCC với phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Đợt diễn tập này cũng chính là dịp để Truyền tải điện Lâm Đồng đánh giá năng lực trong hiệp đồng tổ chức phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng PCCC tại chỗ; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền có trọng tâm, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của của cán bộ công nhân viên trong công tác đảm bảo an toàn PCCC; tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tai nạn cháy; nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện.

D.Q