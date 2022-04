Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và thường trực cấp cứu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐ online) - Ngày 29/4, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện công điện của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và thường trực cấp cứu 24/24 giờ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện hành động “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô” và thực hiện nghiêm 5K trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo Y tế).

Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn các đội cấp cứu ngoại viện của đơn vị; nâng cao năng lực cấp cứu tai nạn giao thông, tai nạn thương tích cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trực thuộc.

Đảm bảo công tác thường trực, cấp cứu 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, lưu ý việc thực hiện nhiệm vụ y tế tại các đơn vị, các trạm y tế dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường giao thông chính, liên tỉnh, liên huyện, liên xã.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị trong ngành và các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn khác để hạn chế đến mức thấp nhất tổn hại đến sức khỏe của người dân, đặc biệt các tai nạn, thương tích xảy ra hàng loạt (nếu có).

Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào cấp cứu do tai nạn giao thông theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT/BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế, Bộ Công an quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phối hợp thực hiện việc kiểm tra chất ma túy (khi có yêu cầu từ cơ quan công an).

Thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo khẩn cấp các trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng về Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; đề nghị hỗ trợ kịp thời từ tuyến trên trực tiếp trong trường hợp vượt quá khả năng giải quyết của đơn vị; đề nghị hỗ trợ kịp thời từ các đơn vị y tế lân cận trong trường hợp cần thiết.

AN NHIÊN