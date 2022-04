Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc xin

(LĐ online) - Ngày 23/4, Sở Y tế Lâm Đồng triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người đã mắc Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng đảm bảo tiến độ tiêm chủng và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi tại TP Đà Lạt

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng cường truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tính an toàn của vắc xin; vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm chủng kịp thời, đầy đủ và đảm bảo an toàn. Tổ chức truyền thông hướng dẫn người dân thực hiện các quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng khi đi tiêm chủng; hướng dẫn người đi tiêm chủng tự theo dõi sức khỏe sau khi tiêm chủng theo các khuyến cáo của ngành y tế.

Chủ động cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và kịp thời về hoạt động của Chiến dịch tiêm chủng cho các cơ quan báo chí; quản lý, theo dõi, nắm bắt thông tin, dư luận để kịp thời phát hiện, xử lý thông tin về những trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng trong Chiến dịch, thông tin không đúng sự thật, tin đồn liên quan đến Chiến dịch; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Sở Y tế tỉnh và UBND cấp huyện, thành phố để xử lý.

Rà soát và lập toàn bộ danh sách các cháu trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 2, báo cáo và đề xuất UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp, vận động tiêm và tổ chức tiêm ngay cho các đối tượng này, đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo quy định. Quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

Rà soát, lập danh sách, xác định nhu cầu vắc xin từng tháng để xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 dến dưới 12 tuổi ngay khi được Sở Y tế tỉnh phân bổ vắc xin. Triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Về việc tiêm vắc xin phòng cho người đã mắc Covid-19:

Trường hợp từ đủ 12 tuổi trở lên: Tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Các trường hợp từ 5 đến dưới 12 tuổi: Trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 3 tháng theo quy định của Bộ Y tế.

Về xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc xin:

Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế về xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.

Bắt buộc 100% các cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, hoàn thành ngay trong ngày.

Xử lý các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng Covid-19 trong vòng 48 giờ kể từ khi hệ thống ghi nhận thông tin phản ánh.

Trung tâm y tế các huyện, thành phố chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở trong việc xác minh, xác thực thông tin công dân khi thực hiện tiêm chủng Covid-19.

Tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng chức năng phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 để sửa chữa thông tin của mình (địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn); đồng thời, thực hiện xử lý phản ánh của người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

AN NHIÊN