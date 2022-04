(LĐ online) - Trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022.

Chế tác sản phẩm thủ công truyền thống đặc trưng của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: visitquangnam.com

Festival diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2022 tại Quảng trường Sông Hoài và Công viên Vườn Tượng An Hội, thành phố Hội An. Chương trình Lễ Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 kéo dài trong 90 phút sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 30/4/2022 tại Quảng trường Sông Hoài và khu Công viên Vườn Tượng An Hội, thành phố Hội An.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022, bao gồm chuỗi hoạt động các chương trình đa dạng, phong phú, sẽ tái hiện sinh động nhất các giai đoạn phát triển của nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh, thành khu vực duyên hải miền Trung Tây nguyên nói chung.

Qua đó, giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam, miền Trung, Tây nguyên... trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tạo điều kiện cho các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và làng nghề, nông dân gặp gỡ, trao đổi để tăng cường liên kết, xúc tiến đầu tư nhằm mục đích nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh trên trường trong và ngoài nước; góp phần kích cầu du lịch, phục hồi và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh và khu vực sau đại dịch Covid-19.

PV