(LĐ online) - Sáng 14/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng đầu năm 2022; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Tại đầu cầu Lâm Đồng, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trương Hữu Hiệp – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong Quý I năm 2022, thực hiện Kết luận số 45 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 48 ngày 05/4/2022 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 (thay thế Nghị quyết 12); Thủ tướng Chính phủ ban hành các Công điện chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần, mùa Lễ hội xuân 2022 và khắc phục các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, cũng như chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các bộ, ngành là thành viên của Ủy ban đã chủ động xây dựng nế hoạch triển khai Năm An toàn Giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”…

Cũng trong Quý I, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã chủ trì triển khai, tiếp tục tiến hành 5 đoàn thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và Thanh tra các Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện trên 21.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính gần 14.000 vụ với số tiền xử phạt trên 86,3 tỷ đồng; tạm giữ 119 ô tô; đình chỉ hoạt động 4 bến thủy nội địa, 3 phương tiện thủy nội địa; giám sát 367 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 308 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Các Sở Giao thông Vận tải đã thu hồi phù hiệu đối với gần 2.000 xe vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương cũng đã xử lý trên 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 674 tỷ đồng; tước gần 58.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ trên 100.000 phương tiện các loại.

Thống kê cũng cho biết, toàn quốc đăng ký mới hơn 141.000 xe ô tô, gần 923.000 xe mô tô, hơn 28.000 xe máy điện; nâng tổng số xe đã đăng ký tính đến ngày 14/3/2022 là trên 5,3 triệu ô tô, trên 69 triệu xe mô tô và gần 1,8 triệu xe máy điện.

Về tai nạn giao thông Quý I năm 2022, toàn quốc xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.676 người, bị thương 1.741 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 662 vụ (-19,33%), số người chết giảm 67 người (-3,84%), số người bị thương giảm 739 người (-29,80%); có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 11 địa phương giảm trên 40% số người chết.

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 3 tháng đầu năm cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

Tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2021. Tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã từng bước được kiểm soát, kinh tế xã hội từng bước được phục hồi và tăng trưởng trở lại, hoạt động giao thông vận tải dần quay về với mức độ trước khi có đại dịch. Hoạt động giao thông vận tải được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu thích ứng an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, việc phối hợp lực lượng giữa cảnh sát giao thông cấp tỉnh và cấp huyện đạt hiệu quả cao, nhất là trong phối hợp xử lý vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn.

3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 20 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 7 vụ (30/37) tức giảm 18,92%, giảm 7 người chết (19/26) tức giảm 26,92%, số người bị thương không tăng không giảm (20/20).

NGUYỄN NGHĨA