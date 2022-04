Lạc Dương: Lan tỏa các phong trào thi đua

Năm 2021, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Lạc Dương đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hàng chục chuyến xe chở nông sản của huyện Lạc Dương ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 trong năm 2021

• SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Dương thường xuyên quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng tiếp tục được quan tâm, tập trung hỗ trợ sản xuất, duy trì và phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất. Xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; hiện, toàn huyện có 19 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng, cấp giấy chứng nhận.Năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 169,625 tỷ đồng, đạt 143,31%; trong đó, phần huyện thu 107,713 tỷ đồng, đạt 163,20%.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nổi bật như phong trào thi đua của ngành Giáo dục; phong trào Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phong trào thi đua Phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Lạc Dương đã lồng ghép các nguồn vốn phù hợp để hỗ trợ các hộ nghèo. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2%, so với cùng kỳ giảm 1,1%, trong đó, hộ nghèo DTTS giảm 5,6%, so với cùng kỳ giảm 2,4%. Phong trào thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,1%, trễ hạn chiếm 1,9%.

Cùng với đó, phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được phát huy và nhân rộng như: Mô hình “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phong trào ra quân bảo vệ môi trường”, “Xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự” ... Đặc biệt, mô hình về phong trào xây dựng nông thôn mới đã huy động sức người, sức của trong Nhân dân đầu tư kinh phí xây dựng và phát triển nông thôn, nhiều gia đình, cá nhân đã đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Phong trào thi đua Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong các lực lượng vũ trang được quan tâm triển khai có hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được kiểm soát. Phong trào thi đua Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được các cấp, các ngành quan tâm, tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng.

• NHÂN LÊN NHỮNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Từ các phong trào thi đua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trong công tác triển khai, tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có bà Kơ Să K’Huyên - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đạ Sar... Trong phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19 là hộ gia đình ông Tiến Hiền (Quán ăn Tiến Hiền) ở thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim; bà Lê Thị Kim Thanh - Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương... Với phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, ông Kon Sa Ha My - Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim là một điển hình... Trong công tác quốc phòng, an ninh, nổi bật là ông Hoàng Văn Đồng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lạc Dương... Trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi có gương mặt Cil Múp Ha Sia - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Lạc Dương...

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có ông Đơng Gur Ha Do Ly - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi; học sinh có em Chu Nguyễn Diệu Âm - Học sinhTrường THCS xã Lát... Phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới có thể kể đến ông Liêng Hót Ha Đinh - Phó Trưởng thôn Đạ Nghịt I, xã Lát; gia đình bà Kon Sơ K’ Thu - thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim... tự nguyện hiến hàng chục mét đất để làm đường giao thông nông thôn...

Đặc biệt, trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Đặng Ngọc Hiệp - Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tự quản thị trấn Lạc Dương đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nêu gương phát sóng toàn quốc trên VTV1.

Năm 2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã khen thưởng và trình khen thưởng 212 tập thể và 1.059 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua. Kết quả khen thưởng thường xuyên chiếm tỷ lệ 80%; khen thưởng chuyên đề, đột xuất chiếm tỷ lệ 20%. Tỷ lệ khen thưởng cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên chiếm 11% và người lao động trực tiếp chiếm 89%.

Những kết quả trên là động lực quan trọng để phong trào thi đua trên địa bàn huyện Lạc Dương tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

VIỆT HÀO