Phát động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy

(LĐ online) - Sáng 18/4, tại TP Bảo Lộc, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC04 - Công an tỉnh) và Công an TP Bảo Lộc tổ chức tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc với khoảng 200 học sinh tham gia.

Chương trình tuyên truyền gồm 2 phần: Phổ biến pháp luật về công tác phòng chống tội phạm ma túy và cách nhận biết các loại ma túy.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, những tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cùng với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới, tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần gia tăng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và thường xuyên thay đổi trở nên khó kiểm soát.

Từ ngày 15/11/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an phát hiện, đấu tranh 68 vụ, 119 đối tượng, đã khởi tố 48 vụ với 87 bị can. Tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý và trồng cây có chứa chất ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gây hoang mang, bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Để kiềm chế, làm giảm các vụ việc vi phạm liên quan đến ma túy trong thời gian tới, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2022.

Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà trường, hộ kinh doanh và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy, nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Tuyên truyền, vận động giúp Nhân dân hiểu về bản chất và tác hại của ma túy, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa; phản ánh và lên án các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến ma túy; tích cực tham gia tố giác tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua, bán... chất ma túy; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa những người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và sau khi cai nghiện tập chung trở về địa phương.

Công tác tuyên truyền, vận động phải được tiến hành một cách sâu rộng, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động phải được đổi mới, đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, có sức hút mạnh mẽ đối với mọi tầng lớp nhân dân.

Đợt tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy của Công an tỉnh năm 2022 triển khai từ ngày 18/4 đến 25/4 tại các địa phương Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Đam Rông, Lâm Hà và TP Đà Lạt.

