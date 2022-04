Phát huy vai trò của tổ chức Hội quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng trên địa bàn huyện Đức Trọng đã đa dạng hóa các loại hình tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phiên tòa giả định do Hội Luật gia huyện Đức Trọng phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, học sinh trên địa bàn

Trên địa bàn huyện Đức Trọng hiện có 16 tổ chức Hội quần chúng, với 33.768 hội viên, trong đó có 7 Hội đặc thù, gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Luật gia, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Khoa học & Kỹ thuật.

Các Hội quần chúng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện; thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, các cấp hội đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên ngành trong hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Các tổ chức Hội đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, là lực lượng nòng cốt tại các địa phương thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác do các cấp, các ngành phát động trên từng địa bàn khu dân cư đạt kết quả tốt. Qua đó, đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của huyện, nhất là trên các lĩnh vực công tác xã hội, xã hội từ thiện, giúp nhau trong đời sống, sản xuất, giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển ngành nghề, giáo dục truyền thống, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, tư vấn pháp luật...

Điển hình như, 10 năm qua (giai đoạn 2012-2022), Hội Đông y đã tổ chức khám, điều trị cho hơn 655.000 lượt bệnh nhân và cấp phát gần 600.000 thang thuốc cho hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi. Hội Luật gia tư vấn pháp luật cho trên 500 đối tượng; có 60 hội viên tham gia Tổ hòa giải ở cơ sở, tổ chức hòa giải thành 1.437 vụ việc. Hội Chữ thập đỏ phối hợp khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 15.000 lượt người, cấp phát 55 chiếc xe lăn; duy trì "Bếp ăn tình thương" cho bệnh nhân nghèo với 79.433 suất ăn; tổ chức 18 đợt hiến máu với 1.995 đơn vị máu; hỗ trợ cho 17.496 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo; xây dựng 25 căn nhà tình thương, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng cầu liên thôn, nhà vệ sinh, giếng nước, trường mẫu giáo... với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Hội Khoa học & Kỹ thuật tập hợp được đông đảo lực lượng trí thức, khoa học công nghệ, tuyên truyền, nâng cao dân trí và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống, nâng cao hiệu quả kinh tế; nâng cao chất lượng chương trình đào tạo bồi dưỡng tay nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo....

Ngoài ra, các tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và quần chúng Nhân dân thi đua thực hiện phong trào “Chung sức, chung tay xây dựng nông thôn mới” đóng góp nhân vật lực như tiền đối ứng, công lao động, hiến đất và tài sản trên đất... để tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Vận động gia đình hội viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội quần chúng, thời gian tới, huyện Đức Trọng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác củng cố xây dựng và tổ chức hoạt động của Hội quần chúng. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức Hội và hội viên. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các Hội quần chúng, nhất là ở cơ sở, nhằm thực hiện tốt công tác vận động các đối tượng quần chúng trong tình hình mới, để xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

